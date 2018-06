Papa Francesco ad Ostia: dopo 50 anni il Corpus Domini torna sul litorale

Domenica 3 giugno Papa Francesco a Ostia. Alle ore 18la Messa nella piazza antistante la parrocchia di Santa Monica. Subito dopo la processione con il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo esposto, come la tradizione prevede in un ostensorio sotto un baldacchino. Il Corpus Domini riprende così ad essere celebrato sul litorale romano, dopo un'assenza durata esattamente mezzo secolo.

Un'antica tradizione

Da più di cinquant'anni infatti il Corpus Domini veniva celebrato a San Giovanni in Laterano. "Si interrompe una tradizione ma se ne riprende un’altra – ha spiegato il vescovo del settore Sud monsignor Paolo Lojudice – quella che fino al 1978, con Paolo VI, ha visto la celebrazione del Corpus Domini in zone varie e diverse della città. Nel 1968 proprio Papa Montini lo celebrò a Ostia". Quindi esattamente cinquant'anni fa. "Io credo – ha aggiunto monsignor Lojudice – che rientri nella logica pastorale di Papa Francesco che vuole portare la Chiesa fuori, lungo le strade, nelle periferie, nella prossimità con gli ambienti e le situazioni più delicate".

Modifiche alla viabilità

La processione lungo le strade di Ostia si articola in un percorso lungo un chilometro e duecento metri. Per garantire un corretto svolgimento della manifestazione religiosa, sono state inevitabilmente disposte delle modifiche alla viabilità. Domenica 3 giugno chiudono al traffico alcune strade: piazza Santa Monica, via delle Sirene, corso Duca di Genova, via della Corrazzata, via del Sommergibile, via dell’Idroscalo. La conclusione della processione si svolgerà nel parcheggio di via della Martinica, vicino alla parrocchia di Nostra Signora di Bonaria. Lì il Pontefice impartirà la benedizione eucaristica.

Controlli e varchi di accesso per Papa Francesco ad Ostia

A piazza Santa Monica, dove si svolge la messa, e nel parcheggio di via della Martinica dov'è invece prevista la conclusione della processione, sono presenti dei varchi presidiati dalle forze dell’ordine. Il percorso è transennato e tutte le strade sono lasciate libere dai veicoli in sosta ed interdette al transito veicolare dalle ore 12 e fino a cessate esigenze. Varchi di accesso predisposti in corso Duca di Genova nei due sensi di marcia. Anche le aree esterne delle due chiese interessate vengono transennate e l’accesso all’area di sicurezza è regolata da varchi di filtraggio.

La partecipazione dei fedeli

I credenti che vogliano partecipare ai riti del Corpus Domini, potranno farlo accedendovi in forma del tutto gratuita. Ovviamente saranno sottoposti ai consueti controlli di sicurezza, ma non dovranno dotarsi di alcun biglietto. Invece i giovani delle parrocchie ed i bambini avranno un cartellino di riconoscimento. Ai circa 850 bambini della Comunione che parteciperanno è stato chiesto di indossare la classica tunica bianca. I 150 i ragazzi degli oratori, saranno identificati da una maglietta gialla. I 350 giovani delle Cresime, indosseranno infine una maglietta rossa.

I pass ed i settori dedicati

I malati e le persone con disabilità, per accedere ai settori che sono stati loro riservati all'inizioed alla fine della processione, quindi rispettivamente in piazza Santa Monica e nel parcheggio della Martinica, hannobisogno di un pass. Quest'ultimo viene rilasciato anche a tutti coloro che svolgono un servizio liturgico durante la Messa e la processione.