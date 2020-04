Coronavrus, Zingaretti visita lo Spallanzani: “Siamo nel cuore della battaglia, restate a casa”

"Oggi sono qua per testimoniare sostegno e vicinanza ad operatori della sanità e scienziati. Siamo qui per dire loro grazie e sottolineare che siamo tutti impegnati nell'opera di contenimento per debellare il virus" – il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, guarito dal Coronavirus, ha visitato l’ospedale Spallanziani dove si contano 198 pazienti positivi al Covid-19 di cui 21 che necessitano di supporto respiratorio.

Coronavirus, Zingaretti visita lo Spallanzani

Il segretario del Pd ha invitato tutti a non abbassare la guardia. "Le iniziative di contenimento stanno funzionando ma questo deve portarci ad un assoluto rigore e rispetto delle indicazioni: dobbiamo rimanere a casa nelle forme decise, siamo ancora nel cuore della battaglia per debellare il virus. E' un appello a cittadini: continuate a resistere, se una strategia funziona vuol dire che bisogna continuare".

Coronavirus, dalla Regione buoni spesa e sostegno a imprese

Ma lo sguardo, oltre all’emergenza sanitaria, è anche al fronte sociale ed economico. La Regione Lazio ha varato un piano da 21milioni di euro per erogare buoni spesa per le famiglie in difficoltà, 7 i milioni destinati a Roma Capitale. Dal 9 aprile invece al via il piano Pronto Cassa, ossia il sostegno per imprese, start up e professionisti. Sottoscritto anche l’accordo quadro sulla cassa integrazione che dovrà sostenere aziende e lavoratori che a causa del Covid-19 hanno ridotto la loro attività.

Coronavirus, non solo sanità: “E’ emergenza economica e sociale”

"In questo momento tutti devono avvertire la vicinanza delle istituzioni secondo la propria condizione sociale. Nessuno sarà lasciato solo. Per il provvedimento di aprile si deve tenere in considerazione che alcune persone rischiano di cadere in povertà e avranno diritto a forme di sostegno. Conte e Gualtieri – ha ricordato Zingaretti - hanno annunciato nelle prossime ore un'iniziativa a sostegno per le imprese. Abbiamo tre fronti aperti: quello sanitario, quello sociale e quello economico".