Coronavirus, Zingaretti: "Misure funzionano, ora pronti a nuova fase". In arrivo i kit di cura a domicilio

Una nuova fase che vedrà in campo strumenti ulteriori di contenimento del contagio e di cura del malato, dai kit di assistenza domiciliare ai test per la diagnosi rapida, con lo stesso appello che rimane sullo sfondo: non abbassare la guardia. Nicola Zingaretti torna a parlare con una video conferenza stampa dopo due settimane di isolamento in casa. Lo scorso 7 marzo risultò positivo al coronavirus. "Sono guarito, sto uscendo da una fase complessa ma sto bene" spiega ai cronisti. "Oggi sono uscito per la prima volta e tornerò a casa per una fase di convalescenza per recuperare le forze. Porto la mascherina per solidarietà con chi mi circonda, per dare l'esempio di come bisogna tenere alta l'attenzione".

Già, è questo il primo messaggio che il governatore del Lazio vuole lanciare ai suoi concittadini. "Le misure nel Lazio e nella sua Capitale stanno funzionando, il sistema tiene, ma non dobbiamo mollare adesso. Ieri a Roma c'è stato il record di persone fermate, sono una minoranza ma pericolosa. Mi appello a cittadine e cittadini di continuare a rispettare le misure restrittive". Un appello alla cittadinanza. "So che l'isolamento è una grande fatica ma non abbiamo alternative, dobbiamo andare avanti così con la certezza che ce la faremo". Anche perché i dati delle ultime ore, spiega Zingaretti, fanno ben sperare.

Tutte le misure in campo

"Dopo anni di tagli e passi indietro della sanità, dovuti al commissariamento, abbiamo ripreso la stagione degli investimenti e delle assunzioni" spiega ancora il segretario dem, plaudendo al lavoro di pianificazione messo in campo per la costruzione delle reti di cura. "Siamo nella fase 3 dell'emergenza che porterà nei prossimi giorni a circa 2mila posti letto covid e 450 di terapia intensiva. Le assunzioni sono state 1104, 403 medici, 397 infermieri, 304 altri professionisti, ringrazio volontari e volontarie che si sono iscritti nelle liste nazionali".

La nuova fase: in arrivo i kit a domicilio

Prossimi passi? Dotare tutto il personale medico delle protezioni per lavorare in sicurezza. "Abbiamo fatto uno sforzo enorme per garantire approvigionamenti regionali. Sono circa 160mila le mascherine reperite tra miliardi di difficoltà, c'è stato un problema di produzione". Altre mascherine, assicura poi l'assessore Alessio D'Amato presente in conferenza, arriveranno ai medici di base, la prima linea della lotta al virus, troppo spesso in condizioni di non poter visitare i pazienti adeguatamente protetti.

"La distribuzione dei dispositivi di prevenzione è iniziata questa settimana. Ci sono arrivate nuove quantità di materiale e ora siamo in grado di fornirle". E ancora, "i tamponi sono stati oltre 33mila, siamo la quarta regione per numero". Sul quel fronte poi si stanno sperimentando i test rapidi del sangue per individuare in 15 minuti la presenza di anticorpi.

L'idea è quella di somministrarli a tutta la popolazione, così da rilevare velocemente anche i positivi asintomatici, ma ancora mancano le ultime validazioni scientifiche. Mentre sono in arrivo i kit di assistenza domiciliare. "Entro la fine della settimana consegneremo i primi 500, vengono messi a disposizioni strumenti come il pulsossometro per l'auto misurazione del livello di ossigeno nel sangue" spiega ancora il governatore. Annunciando poi un nuovo protocollo con gli albergatori del territorio per l'attivazione di 2mila posti letti dedicati alle quarantene dei positivi asintomatici o con sintomi lievi. "Dobbiamo garantire a tutti l'isolamento domiciliare, anche per permettere di liberare gli ospedali".

Le case di riposo: "Problema serio, autorizzate dai Comuni"

Torna poi sul quadro generale dei contagi l'assessore D'Amato. Sonoo 3.095 casi confermati, 291 guariti, 162 decessi, 173 persone in terapia intensiva, 1.1.27 ricoverate e 1.342 in isolamento. Dati che confermano "una minore incidenza a Roma e una maggiore incidenza nelle aree esterne, provinciali, dove hanno pesato i casi relativi alle case di riposo". Già, i focolai sviluppati nelle comunità di anziani stanno determinando da giorni l'andamento della curva. Dal weekend scorso sono partiti controlli a tappeto nella Capitale, insieme alla Prefettura.

"Quando usciremo da questa emergenza dovremo ripensarne completamente l'attività - precisa D'Amato - ricordiamo poi che non fanno parte del sistema sanitario regionale, ma vengono autorizzate dai Comuni. E' un problema serio perchè spesso vengono ospitati anziani non autosufficienti, che non ci possono stare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Navi da crociera: "Meccanismo non va bene"

Sempre l'assessore torna anche sul caso dei 229 crocieristi in isolamento in una struttura alberghiera al Collatino, fatti arrivare a Roma senza che la Regione fosse stata avvisata. "Il meccanismo finora utilizzato sulle navi da crociera non va bene. Non si può pensare di scaricare il problema su Roma". E ancora, "se è necessaria l'assistenza sanitaria, noi gliela diamo come abbiamo sempre fatto - ha aggiunto D'Amato - ma non si possono allocare a Roma per giorni centinaia di persone che arrivano da vari Paesi del mondo che si vanno positivizzando. Devono avere il piano di volo pronto e dalla nave raggiungere l'aeroporto nel più breve tempo possibile".