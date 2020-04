Zingaretti infuriato contro i "bufalari": "C'è chi dice che non ho preso il coronavirus. Denunceremo tutti"

"A quanti è già arrivata via WhatsApp o sui social una bufala sul mio conto? In pochi giorni questi "bufalari" sono stati capaci di dire che: non ho mai contratto il coronavirus, poi invece che l'ho preso ma mi sono curato in clinica privata. E altre sciocchezze ancora". È su tutte le furie il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, per alcune fake news girate sul web circa il suo stato di salute. "Non si tratta solo di fake news gravissime, ma di una vera e propria campagna denigratoria e di disinformazione che mira a creare notizie false per poi diffonderle ovunque".

Poi ancora: "Chi non ha argomenti diffonde odio e falsità. Noi non useremo mai questo metodo, ma non possiamo far finta di niente. Queste campagne di odio e di violenza sono ancora più gravi perchè avvengono in uno dei periodi più drammatici della nostra storia dal dopoguerra. Oggi riguarda me, ma questo fenomeno potrebbe coinvolgere chiunque e va arginato perchè, mai come in questo momento, noi abbiamo bisogno di unità, coesione, impegno alla diffusione di informazioni utili. Ecco perchè denunceremo questi episodi e sporgeremo querela nei confronti di chi usa la disinformazione per fomentare rabbia e odio attraverso insulti e minacce. Tutti i risarcimenti saranno devoluti alla Protezione Civile e alla ricerca pubblica in sanità".

Il leader dem conclude: "Non saranno le fake news a distogliere la nostra attenzione dal Paese, dai bisogni e dai problemi delle persone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proprio due giorni fa durante la prima conferenza stampa post guarigione, Zingaretti dava conto del suo stato di salute: "Sono guarito, sto uscendo da una fase complessa ma sto bene" ha spiegato ai giornalisti. "Oggi sono uscito per la prima volta e tornerò a casa per una fase di convalescenza per recuperare le forze. Porto la mascherina per solidarietà con chi mi circonda, per dare l'esempio di come bisogna tenere alta l'attenzione".