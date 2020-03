Coronavirus, da Raggi un salvagente ai ristoranti: "Stop alla tassa sui tavolini per il 2020"

"Stiamo riflettendo sull'eliminazione della Cosap, la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, per il 2020". Ad annunciarlo la sindaca Virginia Raggi, nel corso di una diretta Facebook. L'idea allo studio del Campidoglio è di dare un sollievo importante a quelle attività di bar e ristorazione che fin dall'inizio, quando i casi di coronavirus sul territorio erano pochi e non si parlava di emergenza, erano già messe a dura prova dal drastico calo di turisti in città.

Dopo i tanti appelli delle associazioni di categoria a varare misure concrete per aiutare i commercianti, la sindaca lancia la possibilità di stoppare per tutto l'anno la tassa sui tavolini. "Non abbiamo ancora idea di quando finirà questa emergenza - ha spiegato Raggi - ma crediamo che questa estate, se riusciremo a ricominciare la nostra vita normale, avremo voglia di incontrarci e vivere all'aperto.

Vogliamo favorire, quindi, quelle attività commerciali che si svolgono all'aperto e che aggregano le persone all'aperto. Abbiamo, quindi, pensato di eliminare questa tassa per tutto il 2020 per dare un sostegno concreto alle quelle imprese e quelle alle aziende che pensano di aiutarci a rinascere utilizzando le nostre strade e piazze.

È una riflessione che deve contemperare alcune esigenze perche nei mercati rionali le associazioni dei banchisti utilizzano una parte di questa tassa, il 65%, per la manutenzione e quindi in caso il Comune potrà rinunciare alla sua parte del 35% per poter consentire gli interventi che servono continuino".

Una scelta che seppur ancora da definire è stata ben accolta dalla Fiepet-Confesercenti. "Siamo soddisfatte siano state accolte le nostre richieste - dichiara il presidente Claudio Pica - non basta posticipare la Tari, come già ci è stato detto, ma occorre tagliare i costi per tutte quelle attività che in questi mesi non hanno lavorato e di conseguenza non hanno prodotto rifiuti. Bene Raggi, ora auspichiamo da Roma Capitale anche un intervento per abbattere la Tari".