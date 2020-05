Tampone drive-in a Labaro: nel piazzale test per i sospetti casi di Coronavirus

Non solo al Santa Maria della Pietà, il modello del tampone drive-in per accertare i casi di Covid-19 arriva anche a Labaro. Asl Roma 1 e azienda ospedaliera Sant’Andrea hanno attivato una postazione alla Casa della Salute di via San Daniele del Friuli.

Tampone drive-in a Labaro

Per l’accesso al servizio, rivolto ai residenti nel territorio della Asl Roma 1, non sarà necessaria la prenotazione, ma è indispensabile la ricetta dematerializzata del Medico di Medicina Generale con prescrizione di tampone naso-orofaringeo per l’accertamento diagnostico, a seguito di test sierologico positivo.

Come funziona il tampone drive-in

Il cittadino dovrà recarsi, con tessera sanitaria e numero della ricetta, presso il Drive in a partire dal giorno successivo ed entro 48 ore dalla prescrizione del medico, con la propria macchina e - laddove possibile - non accompagnato. Il paziente potrà scaricare il risultato on line entro 36 ore dal prelievo.

La postazione drive in presso la Casa della Salute Labaro Prima Porta è una delle 17 previste dalla Regione Lazio “che, a seguito della ripresa di molte attività lavorative, ha intensificato gli sforzi per la sorveglianza della diffusione del virus SARS-CoV-2, delineando per i cittadini – scrive la Asl Roma 1 - il percorso di esecuzione sul territorio di test”.

La postazione per il tampone drive-in a Labaro ha aperto oggi giovedì 14 maggio alla presenza del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, Adriano Marcolongo, e al Direttore Generale della ASL Roma 1, Angelo Tanese. Alla Casa della Salute anche il Direttore del Distretto 15, Emanuela Biazzo, e il Presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli, “che ha dato un importante contributo nell’utilizzo dell’area pubblica attraverso la Polizia e Servizi Municipali”.