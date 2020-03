Coronavirus, la Coop supera la Regione: supermercati chiusi la domenica

Oltre l’ordinanza della Regione Lazio che come misura per contrastare il contagio da Coronavirus ha rimodulato gli orari dei supermercati, aperti dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19 e la domenica dalle 8:30 alle 15, la Coop ha deciso per la chiusura domenicale. Nei punti vendita Coop, un centinaio tra Roma e Lazio, niente spesa domenica 22 e 29 marzo.

Coronavirus, supermercati Coop chiusi la domenica

“La riteniamo una misura doverosa per contribuire a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica e, contemporaneamente per venire incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che – ha scritto Coop in una nota - potranno così ottenere una pausa in grado anche di attenuare la tensione delle scorse settimane”.

Supermercati chiusi la domenica, Cobas: “Vittoria lavoratori”

“Finalmente una scelta etica che tiene insieme l'esigenza di una pausa per i lavoratori impegnati nei punti vendita e rafforza l’invito a limitare le uscite dei cittadini. Un'altra vittoria dei lavoratori e del sindacato senza se e senza ma” – il commento di Francesco Iacovone, dei Cobas Lavoro Privato.

Coronavirus, l’allarme: “Nei supermercati mancano mascherine”

Ma se Coop nei giorni scorsi era stata tra le prime a dotare le casse dei propri supermercati di barriere in plexiglass a protezione dei lavoratori, è la stessa Lega Coop Lazio che lancia l’allarme sui “lavoratori in trincea a mani nude”. Anche per addetti alla vendita, banchisti e cassieri mancano le mascherine.

“Tante donne e tanti uomini si fanno carico di bisogni emergenziali con enormi sacrifici e senza avere sempre gli strumenti di sicurezza che sono introvabili. È questo il momento della responsabilità: ci stiamo adoperando per reperire dispositivi di protezione individuale nelle prossime ore per tutti i soci e il personale delle Cooperative, ma chiediamo anche attenzione alle autorità pubbliche per avere gli strumenti necessari e per fare il nostro lavoro” – ha scritto Legacoop Lazio unendosi alla richiesta dell’Alleanza delle Cooperative.

Su questo lo scontro con il sindacato è aperto. “E’ paradossale che Coop denunci la mancanza di mascherine quando sono loro che avrebbero dovute reperirle per i propri lavoratori dotandoli di dispositivi di protezione individuali idonei. Donne e uomini in prima linea durante questa emergenza da Coronavirus che di certo – denuncia Iacovone – non possono indossare stracci per proteggersi dal contagio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.