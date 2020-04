Coronavirus, esodo verso il mare. L'appello ai cittadini: "Non andate nelle seconde case"

L’arrivo della primavera e delle belle giornate spinge qualcuno ad infrangere i divieti e sfidare i controlli per muoversi verso le case al mare. Un “esodo” sul litorale, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, contro il quale si scaglia il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

Coronavirus, il sindaco di Fiumicino contro fughe al mare

"Quello che sta succedendo in questi giorni è quello che succede da sempre nei week end di primavera ed estate: le persone si spostano nelle seconde case al mare. Questa, però, non è una primavera come le altre: siamo nel pieno di una pandemia" – ha scritto in una nota il primo cittadino.

"Sebbene molte persone siano domiciliate nelle case di Fregene o Passoscuro o altrove, questo non significa che possono spostarsi lì per il weekend. Bisogna rimanere nel domicilio o nella residenza abituale. Ripeto, in quella abituale - ribadisce il sindaco. “Spostarsi per andare nella casa al mare non può in alcun modo rientrare tra le necessità e il domicilio non è una motivazione valida".

Coronavirus, Montino: “Non spostatevi nelle case al mare”

E’ duro l’ammonimento che arriva dal primo cittadino di Fiumicino. “Questi comportamenti, in questo momento, sono pericolosi non solo per gli altri, ma anche per sé stessi e le proprie famiglie, oltre ad essere vietati. Faccio un appello a tutti: non andate nelle case al mare, anche se le giornate invogliano. Non fatelo”. Un’esortazione rivolta anche a chi affitta: “Non affittate le case al mare neanche per brevi periodi. Non c'è alcuna ragione per farlo, tanto più che comunque bisogna rimanere a casa. Ognuno resti nella sua abitazione usuale fino a quando questa emergenza non sarà terminata".

Così anche a Fiumicino proseguiranno i controlli: “Non stupitevi – ha concluso Montino - se poi arrivano le contravvenzioni".