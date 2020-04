Coronavirus, l’odissea di imprese e partite iva: sito della Regione in tilt nel giorno delle domande per i prestiti

Il sito della Regione Lazio in down proprio come quello dell’Inps in occasione della richiesta del bonus da 600 euro. Nel giorno dell’invio delle domande per ottenere prestiti di 10mila euro a tasso zero, piccole imprese e partite IVA danneggiate dall’emergenza Coronavirus si sono imbattute nel portale bloccato. Boom di accessi e sito in tilt.

Coronavirus, il sito Regione Lazio bloccato

“La sua richiesta sarà servita a breve” – questo il messaggio sulla homepage di Fare Lazio, la piattaforma web che avrebbe dovuto aiutare aziende e lavoratori in difficoltà ad accedere al credito previsto dalla Regione.

Ma con il portale inaccessibile per tanti inoltrare la richiesta per quel finanziamento da restituire in cinque anni a partire da un anno dopo l’erogazione, e così attutire la crisi da Covid-19, è stato impossibile.

“Alle 10 di oggi il sito era già bloccato dopo il click su ‘invia domanda’ per poi successivamente non permettere neanche l'accesso alla homepage. Ovviamente il numero verde di Fare Lazio risponde di ‘chiamare più tardi’.” – denuncia uno dei tanti piccoli imprenditori che hanno provato ad accedere al credito.

Coronavirus, sito in down: per imprese impossibile chiedere prestito

Un ‘click day’ finito nel caos. “Non sono serviti i continui disagi a cui sono stati costretti in questi giorni i professionisti e le imprese che vedevano bloccare continuamente la piattaforma durante la presentazione della loro domanda, non sono bastate le nostre ripetute denunce nelle quali segnalavamo le criticità di una piattaforma non all'altezza di poter ricevere così tante domande, e non sono stati sufficienti neanche i nostri appelli verso l'amministrazione regionale per cercare di prevenire un caos e un disastro annunciato, come quello che sta avvenendo stamattina, dove circa 40mila persone sono collegate per poter protocollare i moduli che avevano già registrato precedentemente” – tuona consigliere di Fratelli d'Italia della Regione Lazio Antonello Aurigemma. “Le imprese che sono sopravvissute al coronavirus, sicuramente – aggiunge - non sopravviveranno ai disastri del presidente Zingaretti".

Per tutta la mattinata richieste di piccoli imprenditori e partite iva cadute nel vuoto, scontratesi con il muro di un sito in down. “Le aziende chiedono strumenti veloci e concreti per ripartire, così – denunciano dalla Lega - non si assicura nè assistenza né liquidità".

