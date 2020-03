Coronavirus, sciopero da Ikea: “Così tuteliamo lavoratori e clientela”

Niente limitazione di clientela all’ingresso per arginare eventuali contagi da Coronavirus, così da Ikea è sciopero. Ad incrociare le braccia i lavoratori di Ikea Anagnina aderenti al sindacato Flaica: i commessi si fermeranno oggi sabato 7 marzo e domani domenica 8.

Coronavirus, sciopero da ikea

E’ infatti nel week end in cui nel punto vendita del colosso svedese dell’arredo si concentra il maggior numero di clienti. Un negozio affollato in cui risulta difficoltoso mantenere almeno un metro di distanza tra una persona e l'altra come previsto dal decreto ministeriale del 4 marzo scorso.

Cadute nel vuoto le richieste dei lavoratori e del sindacato sul limitare gli ingressi: all’entrata di Ikea solo un cartello che invita a rispettare “un metro di spazio per il benessere di tutti”.

Coronavirus, cartello di Ikea: “Distanza di un metro per il benessere di tutti”

Da qui la protesta. “Si sono limitati ad apporre un cartello che ricorda la distanza di sicurezza – dice il segretario provinciale della Flaica, Giancarlo Desiderati - e un altro che a nostro parere suggerisce un'immagine distorta delle prescrizioni, mostrando una madre con due bambini, in cui il ‘metro’ è la larghezza dell'hulahoop immaginario, anziché la distanza tra una persona e l'altra”.

Troppo poco per il sindacato. “E' un momento molto delicato per tutto il nostro Paese: siamo consapevoli del rischio di crisi economica, ma ognuno, anche gli imprenditori, devono sostenere la propria parte di responsabilità per ridurre la diffusione del virus, tutelando lavoratori e clienti”. Da Ikea Anagnina nel week end lo sciopero dei commessi.