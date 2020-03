Coronavirus, Raggi: "Avanti con sanificazione strade, disinfettati già 50mila cassonetti"

Sanificazione straordinaria delle strade e dei cassonetti. La sindaca sembra premere l'acceleratore, nei giorni di blocco totale per l'emergenza coronavirus, e dà notizia degli interventi svolti fin'ora. "Abbiamo intensificato la sanificazione straordinaria delle strade in tutta la città - spiega in un video su Twitter - interventi che procedono insieme alle altre attività. Ama ha già igienizzato 50mila cassonetti su 60mila presenti, con l’impiego di oltre 700mila litri di igienizzanti. Entro i prossimi giorni questo intervento sarà completato".

Proseguono poi anche gli interventi di igienizzazione delle aree delle stazioni Fs, metro, di pensiline e fermate dei bus.

A breve, assicura Raggi, la programmazione degli interventi sarà pubblicata online sul sito Roma Capitale, con le aree interessate in ciascun Municipio, in prevalenza quelle frequentate da cittadini e lavoratori.

A Roma contro #coronavirus potenziate ancor di più le sanificazioni straordinarie delle strade. In particolare quelle dove ci sono mercati, farmacie, supermarket, fermate bus e ospedali. Ad oggi sanificati 50mila cassonetti e utilizzati oltre 700mila litri igienizzante. pic.twitter.com/2erg5PLySH Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. March 23, 2020

Sul punto l'attacco è arrivato nelle scorse ore dal partito democratico. "Da giorni si ripetono le dichiarazioni di Raggi e di altri esponenti della maggioranza su operazioni di sanificazione delle strade. Di queste sanificazioni molti cittadini ci scrivono chiedendo calendarizzazioni e programmi per sapere quando queste operazioni interesseranno le loro strade e i loro quartieri. Abbiamo fatto istanza di accesso agli per conoscere esattamente la portata delle sanificazioni effettuate e il programma relativo ai prossimi interventi. In queste ore in cui tutti vivono con grande tensione l’emergenza contagio serve maggiore trasparenza e non solo vaghe dichiarazioni. La sindaca Raggi pubblichi sul sito di Roma Capitale l’elenco delle sanificazioni effettuate, di quelle in programma è da chi sono svolte". Così in una nota le consigliere del PD capitolino Valeria Baglio e Ilaria Piccolo.