Coronavirus, al vaglio misure per famiglie e imprese: dal rimborso delle rette dei nidi al blocco delle multe

Congelare i contributi scolastici, dalle rette dei nidi a quelle di mense e trasporto. Lo chiederà il M5s domani, durante la seduta straordinaria di Consiglio comunale (a porte chiuse) tutta dedicata all'emergenza coronavirus, con un ordine del giorno a prima firma della vicesindaca della Città metropolitana, Maria Teresa Zotta.

"Serve un sostegno economico per le famiglie in questo senso, finché non sarà superata la fase emergenziale" commenta Zotta. Che punta al rimborso per chi ha già pagato la quota del mese di marzo, e alla sospensione delle altre eventuali quote nel periodo di stop delle scuole. "La sospensione della retta dell'asilo in caso di mancata erogazione del servizio è già prevista dal regolamento di Roma Capitale" spiega ancora la grillina, anche presidente della Commissione scuola.

La misura sarebbe quindi già applicabile, anche se Zotta chiama comunque in causa il Governo centrale: essendo la cessazione del servizio stabilita da un intervento di palazzo Chigi, sarebbe lo stesso esecutivo a dover intervenire con ulteriori specifiche atte a indicare le modalità per eventuali rimborsi. Ancor più se si parla di mense e trasporti, non menzionati come servizio nel regolamento comunale. Insomma, la questione è ancora tutta da sbrogliare, intanto l'atto verrà votato domani a palazzo Senatorio. E non sarà l'unico.

Pacchetto di misure al voto in Consiglio

In queste ore le forze politiche si stanno affrettando nella stesura di atti che aiutino a fissare le priorità di intervento, puntando a unificare il più possibile i vari ordini del giorno con firme di tutti partiti in campo. Ci sono le famiglie con i rimborsi delle tasse scolastiche ma c'è anche il tessuto produttivo cittadino, piegato da strade vuote e flussi turistici ridotti a zero. Per risollevarlo sono tutti d'accordo nel chiedere una sospensione dei tributi locali (tassa sui rifiuti e sull'occupazione di suolo pubblico). E poi ci sono i lavoratori dei servizi pubblici essenziali da tutelare. "Chiederemo l'obbligo di mascherine per i vigili urbani e la riduzione delle ore del trasporto pubblico" spiega il capogruppo della Lega Maurizio Politi. "Ho intenzione di richiedere un report sugli interventi di sanificazione effettivamente svolti sui bus ma anche nei locali del Comune" commenta il consigliere di FdI Francesco Figliomeni, "e anche che vengano organizzate attività di didattica a distanza per gli alunni disabili. Per i più fragili non perdere la continuità è fondamentale".

Tra le proposte avanzate dalla consigliera Svetlana Celli, della lista Roma torna Roma, una detrazione pluriennale delle addizionali comunali per partite iva, piccole e medie imprese che non licenzino il proprio personale dipendente. E ancora misure di razionalizzazione e controllo dell'affluenza presso i mercati rionali comunali. La lista delle idee e proposte per tendere una mano alle varie categorie in difficoltà è lunga. Molte di queste dipenderanno anche dalle disponibilità di fondi da parte dell'Esecutivo.

Punta a un unico ordine del giorno unico il capogruppo Pd Giulio Pelonzi: "Mi pare la strada più sensata quella dell'atto unitario - spiega il dem - di fronte alla crisi abbiamo detto di muoversi insieme lasciando da parte le contrapposizioni tra forze politiche. Un unico ordine del giorno firmato da tutti avrebbe certamente più impatto nelle richieste da portare sul tavolo di Governo e Regione". Tra le proposte del Partito democratico anche quello di sospendere i termini di pagamento di multe e ritiro delle cartelle esattoriali. "Non è possibile vedere la fila di persone alla casa comunale di via Petroselli, accalcate per ritirare le cartelle in giacenza. Chiederemo quindi anche di congelare le scadenze".