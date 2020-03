Coronavirus, Raggi in tv: "Vicina anche a chi ha perso un lavoro in nero"

"Sono vicina a tutte le persone che stanno soffrendo, a tutte le persone che stanno perdendo un lavoro, e anche quelli che sì, sembra brutto dirlo, stanno facendo un lavoro nero e improvvisamente si sono ritrovate senza". Così la sindaca Virginia Raggi durante un intervento alla trasmissione DiMartedì su La7 (in fondo all'articolo il video integrale). Chiamata a commentare il dilagare dell'emergenza Coronavirus e le nuove misure restrittive messe in campo dal governo Conte, che coinvolgono l'Italia intera, Roma compresa, scivola su una frase che scatena le tastiere sui social network.

Le critiche su Twitter

Raggi intendeva evidentemente mettere l'accento su quei lavoratori che non avendo tutele si trovano più svantaggiati di altri in un periodo di crisi come quello in corso. Per qualcuno però la sindaca avrebbe fatto una gaffe. Su Twitter una valanga di commenti di semplici utenti ma anche giornalisti e volti noti. "Io veramente sono ammirata dal fisco creativo cui ricorrere per giustificare le parole della Raggi sul lavoro nero e su chi lo sta perdendo causa coronavirus. Propongo un esercizio: fate finta che l’abbia detto Silvione, Renzi o Salvini" scrive Marianna Aprile, firma di punta del settimanale Oggi. "Sono vicina a chi ha perso un lavoro in nero, che gaffe!" twitta Dagospia. E ancora Rita Dalla Chiesa commenta il video intervento con un secco "vabbè" e un'emoticon con gli occhi sbarrati.

Io veramente sono ammirata dal fisco creativo cui ricorrere per giustificare le parole della Raggi sul lavoro nero e su chi lo sta perdendo causa coronavirus. Propongo un esercizio: fate finta che l’abbia detto Silvione, Renzi o Salvini. Poi rileggete quello che state scrivendo — Marianna Aprile (@mariannaaprile) March 11, 2020

E poi decine di cinguettii anonimi. "Se sei una figura istituzionale NON PUOI citare il lavoro in nero con questa naturalezza, come se fosse una legittima alternativa" commenta @danffi, o ancora "bell'esempio per tutti i cittadini e le imprese che pagano tasse e rispettano la legge" scrive @giubileif. "L’ho ascoltata 3 volte, non potevo crederci" scrive @Bea_Mary84.

I commenti a difesa di Raggi

C'è però anche chi la difende. Se per molti si è rilevata superficiale nel dispiacersi pubblicamente per i lavoratori in nero, quasi legittimandone inconsapevolmente la presenza, in altrettanti la difendono. "In molti stanno criticando la Raggi per la frase su chi ha perso il "lavoro nero". Lo avrà spiegato male, ma ha tirato fuori un tema che spaventa. Chi "lavora in nero" lo fa perché deve campare e non per fregare lo Stato" scrive @PatCacciari.

E ancora: "Ha detto solamente la verità, in Italia è pieno di lavoratori in nero, ci vogliamo scandalizzare per una cosa ovvia?" scrive Annalillo88. "Forse ha sbagliato a dirlo, ma non fate i finti tonti. Non venitemi a dire che non conoscete almeno una persona che lavora in nero, magari per mantenere la famiglia. Ovvio essere dispiaciuti dai" commenta @LINTERISTA5.