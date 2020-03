Coronavirus, rinforzi da Coldiretti per sanificare Roma: in strada gli "atomizzatori agricoli"

Accanto ad Ama a sanificare le strade ora arriva Coldiretti. L'associazione, tramite un accordo con Roma Capitale, ha messo a disposizione dell'amministrazione capitolina i propri mezzi per poter intervenire: si tratta di atomizzatori agricoli.

Gli atomizzatori sono macchine che vengono adoperate in agricoltura per nebulizzare i liquidi e diffonderli sulla superficie piana; in questo caso si tratterebbe di dare corso alla disinfezione delle strade cittadine.

L'operazione verrà coordinata da Ama con le attività di spazzamento. Ama ha a propria disposizione alcuni mezzi specifici, tra i quali anche 8 autobotti. L'intera attività comincerà non appena l'Istituto Superiore di Sanità indicherà quali tipi di disinfettanti è possibile utilizzare in modo da debellare il virus senza impatti sull'ambiente.

Di interventi di igienizzazione sulle strade, anti Coronavirus, si parla da giorni, con diverse polemiche sollevate dalle opposizioni. "Grazie ad Ama per lavoro di sanificazione straordinaria dei cassonetti di Roma. Ad oggi disinfettati circa 300mila contenitori con quasi 450mila litri di liquido igienizzante" ha scritto ieri Raggi su Twitter, in risposta alle dichiarazioni sempre via social del vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori: "Roma deve essere sanificata".