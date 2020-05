Coronavirus, nuova protesta in Prefettura per stop affitti e reddito: "Promesse del Governo non mantenute"

Moratoria degli affitti, delle bollette e dei mutui. Blocco delle procedure di rilascio per tutto il 2020. Reddito incondizionato. Cancellazione dell'articolo 5 del cosiddetto 'Piano casa' del governo Renzi, che impedisce di ottenere la residenza a quanti non hanno titoli abitativi. Sono queste le richieste avanzate questa mattina dai movimenti per il diritto all'abitare, dal sindacato Asia Usb e dalla rete giovanile 'Noi restiamo' con un presidio davanti alla Prefettura di Roma in piazza Santi Apostoli. Giovedì scorso era stata la volta di Palazzo Chigi.

Pochi, distanziati e dotati di mascherine i manifestanti hanno esposto diversi cartelli. "Non siamo tutti sulla stessa barca. Reddito per tutti, Blocco affitti e utenze. Case popolari per tutti. Sanità pubblica di qualità", recitava uno di questi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo qui per farci sentire dalla Prefettura e per prendere parola", hanno affermato i manifestanti dal megafono. "E' importante dimostrare che in questo Paese ci si può ancora esprimere e il dissenso è libero perché la politica non finisce all'interno dei palazzi", uno dei passaggi. "Noi speriamo di essere ascoltati anche se non ci fidiamo più perché le cose che erano state promesse non sono arrivate". I manifestanti hanno annunciato nuove proteste: "Non saranno le misure di contenimento a fermarci, troveremo il modo. Ci vediamo presto per le strade di Roma".