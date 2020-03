Coronavirus, Comune blindato tra consiglieri con le mascherine e politica "a porte chiuse"

Qualche consigliere si aggira per stanze e corridoi con la mascherina, altri con i guanti in lattice. I capigruppo si riuniranno una volta a settimana assumendo le funzioni di una mini cabina di regia, le commissioni (a porte chiuse) vanno avanti, ma con un numero spesso ridotto di membri perché c'è chi preferisce limitare gli spostamenti seppur rientranti nell'attività istituzionale. Così, tra gli appelli ufficiali sui social diretti ai romani con inviti a combattere il Coronavirus restando a casa, palazzo Senatorio porta avanti, seppur blindato, le necessarie attività istituzionali.

La sindaca Raggi raccomanda ai romani di muoversi il meno possibile, il presidente dell'Aula Marcello De Vito ringrazia i dipendenti capitolini e chi è in prima linea per garantire i servizi pubblici, gli eletti invitano a calma e responsabilità mentre lavorano per portare avanti la politica con tutte le misure precauzionali del caso. E allora è facile aggirandosi in queste ore per i locali del Campidoglio o delle commissioni consiliari di via del Tritone, vedere consiglieri che si proteggono dietro la mascherina anti contagio. Il leghista Davide Bordoni, il piddino Orlando Corsetti. O il consigliere M5s Giuliano Pacetti che oggi insieme alla consigliera Sara Seccia, vicepresidente vicario dell'Aula, ha presenziato la conferenza dei capigruppo munito di guanti in lattice. Misure di prevenzione facoltative, a discrezione di ognuno, che si affiancano a quelle invece rigorose già prese per regolamentare i lavori dei consiglieri.

Ricordiamo infatti che l'Assemblea capitolina si svolge regolarmente ma a porte chiuse. E che in linea generale verrà convocata, si legge nella deliberazione dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea votata oggi in capigruppo, "per l'esame dei soli argomenti e atti valutati di urgenza". Unici ammessi il Segretario generale e i membri degli uffici tecnici. Fuori qualunque esterno, anche i giornalisti. Idem per le commissioni capitoline. Tutto verrà trasmesso in streaming, senza pubblico appunto nè membri dello staff dei gruppi politici che lavoreranno in modalità smartworking, da casa. Ogni gruppo può mantenere in sede, via del Tritone, un solo dipendente.

Sarà comunque la conferenza dei capigruppo a stabilire con riunioni settimanali eventuali altre disposizioni legate alla regolamentazione delle attività politiche, o comunque in generale a discutere di misure sul Coronavirus, anche in rapporto agli aiuti economici da mettere in campo per le imprese. "Una cabina di regia con tutti i capigruppo sia segnale di unità nell'interesse di Roma. Non servono polemiche oggi, serve agire" ha commentato il capogruppo leghista Maurizio Politi. Stessi toni dal dem Giulio Pelonzi: "La conferenza dei capigruppo assuma quella funzione di guida e coordinamento per affrontare con decisione l'emergenza di queste ore. Noi restiamo a casa, ma facciamo funzionare le istituzioni per dare risposte e sostegno ai cittadini".

Già, "restare a casa" è la regola trasformata in queste ore in mantra. Così è stato battezzato l'ultimo decreto del premier Conte che ha trasformato l'Italia, Roma compresa, in "zona di sicurezza". E così si intitolano tra hashtag e slogan sui social le campagne on line e gli appelli lanciati dagli stessi politici. Lo ha ribadito la sindaca Virginia Raggi nel suo ultimo appello su Facebook. Mentre oggi anche il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, meno avvezzo di altri alla comunicazione via social, ha lanciato il suo messaggio: "Sono sul 60 anche io per andare nella conferenza dei capigruppo che disciplinerà le prossime attività del comune, sempre improntate agli atti urgenti. Solito tragitto. C'è il sole, il cielo è pulito, si vede Roma in tutta la sua bellezza. Animo! Tutto si supera".