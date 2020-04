Coronavirus, misure più rapide per imprese e famiglie: in Regione arriva la Task Force Velocità

La Regione Lazio crea la Task Force Velocità, una cabina permanente di monitoraggio per accelerare l’azione amministrativa e l'erogazione di tutte le risorse stanziate nel pacchetto Regione vicina, varato il 4 aprile dalla Giunta regionale per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza coronavirus. Il gruppo di lavoro sarà composto dal Capo di Gabinetto, assessori, direzioni regionali e Lazio Innova.

Questa mattina la prima teleconferenza della cabina di regia. "Dalla documentazione puntuale presentata è emerso che tutte le misure si stanno attuando nella massima velocità e senza impedimenti" fa sapere la Regione in una nota stampa. È stato monitorato in particolare lo stato di avanzamento delle tre misure di maggiore impatto sulle comunità del Lazio: cassa integrazione in deroga, per il sostegno al reddito dei lavoratori; pronto cassa, prestiti per imprese e professionisti; buono spesa, per le famiglie in difficoltà.

"Per quanto riguarda la Cassa integrazione in deroga, sono arrivate a oggi oltre 53.000 domande di cassa in deroga. Oltre 31.000 sono le domande coperte dalla prima quota di riparto assegnata dal Ministero del Lavoro, delle quali oltre la metà è stata già lavorata" si legge nel comunicato. "Le restanti domande saranno lavorate e inviate all’INPS entro la fine del mese. Inoltre, per velocizzare l’erogazione delle risorse è stato costituito un tavolo con ABI e parti sociali: le banche anticiperanno alle famiglie il contributo per la Cig, che potrà essere quindi erogato già nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda lo Sviluppo economico, è stato fatto il punto in particolare su Pronto Cassa, il piano per sostenere la liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio con prestiti di 10mila euro a tasso zero. "Sulla misura sono già state già compilate e firmate oltre 8.500 domande e altre 12.000 sono in fase di compilazione. Secondo il cronoprogramma e soprattutto grazie alla semplificazione delle procedure, si prevedono tempi d’istruttoria molto brevi: le prime risorse possono essere erogate verso la metà del prossimo mese".

Per quanto riguarda i buoni spesa invece, a cui la Regione ha destinato per tutti i comuni del Lazio 19 milioni di euro, si è conclusa la realizzazione della pagina web per la raccolta online delle domande, in capo ai singoli Comuni, e dell’avanzamento degli interventi. Oggi sarà sperimentata la funzionalità con alcuni comuni campione e il sito sarà operativo nei prossimi giorni. "Per quanto riguarda l'azione complessiva del Pronto intervento sociale - conclude la nota - è stata inoltre fissata un'attività di monitoraggio in capo al Comune di Roma e ai distretti che dovrà essere portata a conoscenza della Regione con cadenza settimanale".