Coronavirus, Raggi: "In arrivo 150mila mascherine per i lavoratori dei servizi pubblici"

"Roma Capitale ha avviato delle interlocuzioni e contatti con società prevalentemente straniere: abbiamo oggi in arrivo come test 2mila mascherine chirurgiche e altre 20mila arriveranno venerdì, poi sono in arrivo 150mila mascherine Ffp2 e Ffp3 destinate ai lavoratori che svolgono servizi pubblici essenziali". Lo dichiara la sindaca Virginia Raggi, in una video-diretta su Facebook.

"Atac ne ha 30mila più altre 100mila in arrivo, Ama ne ha 60mila, la Polizia locale ha delle scorte che saranno rimpinguate così come la Protezione civile e i dipendenti di Roma Capitale. Anche i tassisti verranno riforniti con questi stock - conclude Raggi - ringrazio l'azienda vinicola Casale del Giglio che ci ha messo a disposizione 20mila mascherine".

Il tema dell'assenza di sufficienti dispositivi di sicurezza per lavorare protetti è arrivata nei giorni scorsi dai sindacati di categoria e dagli stessi dipendenti. Autisti Atac, operatori ecologici Ama, vigili urbani. In tanti hanno protestato perché costretti a garantire i servizi pubblici essenziali senza mascherine e guanti per proteggersi dal contagio.



