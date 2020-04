Leodori: "Sì ad aperture differenziate tra regioni dal 18 maggio". E il Lazio guarda anche alla "fase 3"

Riapertura "a ondate" con differenziazioni regionali sulla base dell'andamento del contagio? Il Lazio accoglierebbe con favore. "Penso che con un accordo Governo-Regioni si possano ipotizzare differenze a macchie di leopardo sul territorio nazionale" ha detto il vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, parlando nel corso della tavola rotonda 'Far ripartire l'Italia: il punto di vista di Roma e Milano', e commentando l'ipotesi avanzata dalla task force di Governo guidata da Vittorio Colao: procedere a scaglioni, a seconda di quanto continua a diffondersi il virus, e consentire maglie più larghe nelle regioni dove il quadro è maggiormente sotto controllo.

Certo, "saranno determinanti i primi dieci giorni dopo il 4 maggio per capire se accelerare e come eventuali nuove aperture" precisa Leodori. Ma il Lazio, con i suoi 6545 contagiati da inizio pandemia, è tra la regioni dove il sistema sanitario fin'ora ha retto meglio e i numeri del contagio, tutto sommato, sono rimasti contenuti rispetto al nord. E dagli uffici di via Cristoforo Colombo, seppur con le dovute prudenze, lo si è sempre sottolineato: "Roma è stata una sorpresa positiva nell'espansione del virus - ha detto il vicepresidente - e anche se ci sono stati certamente momenti drammatici a marzo, forse i due primi casi di cinesi contagiati ci hanno consentito di alzare le antenne con anticipo".

I nodi da sciogliere: scuola e trasporti

E allora, se il quadro resterà tale, sì a concessioni maggiori per le attività produttive del territorio, magari già dal 18 maggio. Attività che intanto, comunque, dal 4, potranno cominciare, lentamente, a rianimarsi tra take away per bar e ristoranti e riaperture vere e proprie per i settori manufatturiero ed edilizio. Fermo restando che la cosiddetta fase 2 ha ancora una serie di incognite importanti. "Sono i due settori - dice Leodori - dove il modello di distanziamento è più complicato da fare girare". Già, scuola e trasporto pubblico.

Mantenere un metro tra passeggeri sui bus, o tra alunni in classe, sarà una grande sfida da vincere, insieme alle azioni necessarie per contenere il contagio sul piano epidemiologico: "Contrasteremo il virus se individueremo i nuovi contagi nella maniera più rapida possibile, tracciandoli, isolandoli e individuando tutte le persone che sono venute a contatto col nuovo contagiato". E su quelle degli aiuti alle imprese, della cassa integrazione per i lavoratori (ancora decine di migliaia attendono la copertura economica) e degli investimenti pubblici. "Il fondo del bando 'Pronto cassa' passa da 100 a 400 milioni" fa sapere ancora il vicepresidente della regione, in riferimento ai prestiti alle aziende a tasso zero, tra le misure economiche messe in campo a livello regionale a inizio aprile.

Verso la "fase 3"

Mentre, in parallelo, accanto alle tante urgenze ancora sul piatto, si prova a fare un passo un po' più in là. Addirittura guardando a una cosiddetta "fase 3". "Siamo a lavoro per dare un indirizzo preciso, a lungo termine, allo sviluppo della regione - spiega Leodori - abbiamo individuato cinque gruppi di lavoro coinvolgendo professori universitari delle maggiori università italiane e puntando su temi specifici". Cinque tavoli di confronto aperti su: sostenibilità ed economia circolare, digitale, infrastrutture e logistica, semplificazione e sburocratizzazione dei percorsi amministrativi, e smart working nei luoghi di lavoro. Cinque pilastri che, superata una prima fase di assestamento, vadano a rivoluzionare, è la speranza, il tessuto economico produttivo del territorio.