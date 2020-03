Coronavirus, spesa a domicilio per anziani e persone fragili: attivata la Protezione Civile

Il Campidoglio ha attivato la Protezione Civile per fornire supporto alle persone che si trovano in difficoltà. Sono numerose le chiamate, un migliaio solo nella giornata di domenica 22 marzo, che sono state ricevute dalla Sala Operativa della Protezione Civile i cui volontari rispondono h24.

Il servizio di assistenza domiciliare

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e per evitare alle persone più deboli di lasciare il proprio domicilio, non ci sono soltanto le associazioni territoriali ed i comitati locali che, in diversi municipi, si sono già messi a disposizione. Uomini e donne della Protezione Civile capitolina stanno infatti offrendo un servizio di assistenza domiciliare a sostegno di persone anziane e soggetti con difficoltà motorie che si trovano in difficoltà nel reperire generi alimentari, farmaci e beni essenziali.

A chi è rivolto il servizio

Squadre di Volontari, in convenzione con Roma Capitale, ed in coordinamento con Croce Rossa Italiana, sono state attivate su tutto il territorio cittadino. Il servizio è rivolto a persone "fragili" note e segnalate dai servizi sociali o comunicate al Sindaco dalle ASL. Ne possono beneficiare quanti si trovano in quarantena presso la propria abitazione ma non sono positivi al Covid-19. Il servizio è però rivolto anche ai casi positivi al Covid-19 che sono stati isolati presso il proprio domicilio, ma in questa circostanza l’attivazione avviene solo tramite l’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Chi è stato attivato

Nella sede di Porta Metronia è da settimane operativo, in modalità da remoto, il Centro Operativo Comunale (COC). Ha il compito di coordinare le attività e garantire il supporto a tutte le Strutture dell’Amministrazione coinvolte nella gestione dell’emergenza. Da giovedì 19 marzo 2020, sono attive anche le Unità di Crisi Locali (UCL) dei Municipi, presso le sedi dei gruppi del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Quali numeri contattare

I servizi a domicilio sono attivabili sia direttamente dai cittadini che tramite le Unità di Crisi Locali (UCL) della protezione civile H24 presso ogni Municipio. Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o d’ intervento è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale. E attiva H24 e risponde al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Insieme per battere il Coronavirus

"Voglio ringraziare tutti coloro che sono impegnati in prima linea durante questa emergenza, che consentono ai soggetti più fragili di non rimanere soli e di ricevere tutto il supporto necessario per andare avanti. Siamo una comunità forte - ha dichiarato la Sindaca Raggi - Insieme ce la faremo e supereremo questo periodo difficile".