Coronavirus, le edicole restano aperte: “Servizio essenziale ma per giornalai niente mascherine”

Come i supermercati, le farmacie e i benzinai: nel pieno dell’emergenza Coronavirus anche le edicole restano aperte. Tra quelle attività commerciali al dettaglio non sospese dal decreto “io resto a casa” e nemmeno toccate dall’ordinanza della Regione Lazio che ha invece imposto ai supermarket le limitazioni di orario.

Coronavirus, edicole aperte

I giornalai d’Italia e di Roma restano li al loro posto: tra i quotidiani e le riviste dei chioschi. Anch’essi in prima linea ai tempi del Covid-19: vicini, ma non troppo, ai loro clienti e agli appassionati dell’informazione da carta stampata. Una categoria per la quale però i sindacati chiedono tutele e garanzie. “Se è vero che le edicole sono state dichiarate 'servizio essenziale', mai come oggi servono atti concreti che lo confermino: bisogna prendere atto che tra gli edicolanti ci sono casi di contagio a causa della loro esposizione senza i dispositivi di sicurezza adeguati” – scrive in una nota la Usiagi Ugl.

“Servono mascherine per giornalai”

Il sindacato non nasconde la volontà che il governo interrompa tutte le attività dell’intera filiera: dall’editoria alla distribuzione, nel frattempo però chiede nel contesto dell’emergenza che gli edicolanti vengano dotati attraverso la Protezione Civile di mascherine e guanti.

Un’attività difficile quella del giornalaio ai tempi del Coronavirus tra i grandi quotidiani a lanciare campagne abbonamento online e clientela scarsa. Di questi tempi meglio restare a casa che scendere a comprare il giornale.

Autocertificazione per comprare giornale

“I cittadini che si recano presso le edicole non sono formalmente autorizzati da nessuna disposizione (autocertificazione) e in alcuni casi – sostiene la Usiagi Ugl - sono stati contestati i loro spostamenti dal proprio domicilio all'edicola. E' arrivato il momento di formalizzare attraverso tutte le organizzazioni sindacali, il Governo e gli editori il nostro sevizio essenziale, ora più che mai".

Coronavirus, Ugl: “Edicole essenziali ma niente stanziamenti”

Poi, oltre l’esenzione da fasce orarie limitate decisa dalla Regione Lazio, la richiesta al Governo “che – scrive il sindacato – ha catalogato le edicole tra i servizi essenziali ma non ha stanziato un euro per sostenerle. Eppure – tuonano i sindacalisti all’indirizzo di Palazzo Chigi - ogni giorno migliaia di giornalai rischiano il contagio per garantire la libertà d’informazione”.