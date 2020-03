Coronavirus, "quarantena" e sorveglianza sanitaria per chi viene da zone rosse: la nuova ordinanza della Regione

“Quarantena” e sorveglianza sanitaria per chi arriva dalla Lombardia e dalle province della cosiddetta “zona rossa”. E’ questo il contenuto della nuova ordinanza della Regione Lazio in merito alle 'Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019', ossia Coronavirus.

Nel Lazio, “quarantena” e sorveglianza sanitaria per chi arriva da zona rossa

Il provvedimento della Pisana impone a tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle 'zone rosse', di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS).

L'ordinanza impone inoltre di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione.

Una misura che la Regione ha adottato per arginare eventuali contagi da Coronavirus rispondendo all’esodo che si è verificato e si sta verificando dal nord d’Italia verso il sud, Lazio compreso.

Coronavirus, l'esodo da nord verso il Sud

Dalla Lombardia e dalle tante province della “zona rossa” treni e bus presi d’assalto, viaggi in auto e con gli ultimi pullman disponibili intrapresi appena trapelato il contenuto della bozza dei provvedimenti governativi, ancor prima che il decreto entrasse effettivamente in vigore.

“Un afflusso in entrata – si legge nel documento firmato dal vicepresidente Daniele Leodori e dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato – che comporta il rischio di un ingresso incontrollato di potenziali soggetti positivi al virus, con conseguente grave aumento del rischio di contagio e un pericolo di diffusione dello stesso”.

Da qui l’esigenza di individuare misure di carattere straordinario “finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando”. Il Lazio così si adegua alle regioni del Sud mettendo in “quarantena” chi arriva dal nord e dalle zone a rischio: per loro auto isolamento e sorveglianza sanitaria.