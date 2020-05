Coronavirus, contributo regionale a fondo perduto per i Taxi Ncc

Un contributo regionale di 800 euro a fondo perduto per i titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di Ncc che ne fanno richiesta, la somma può arrivare fino a un massimo di 2mila euro. L’avviso previsto dalla delibera della Giunta Regionale approvata lo scorso martedì è accessibile dal sito della Regione Lazio e da quello di Lazio Crea.

“Abbiamo fatto tutto il possibile perché l’accesso alla somma stanziata martedì scorso potesse avvenire prima possibile – hanno dichiarato gli assessori Paolo Orneli e Mauro Alessandri – perché siamo coscienti delle grandi difficoltà vissute in questi mesi dagli 11.000 tassisti e autisti Ncc del Lazio, che hanno continuato a garantire un servizio pubblico fondamentale pur con un’attività ridotta ai minimi termini”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Hanno aggiunto: “Vogliamo ringraziare per questo gli uffici della Regione che hanno fatto un grande lavoro e hanno permesso un’apertura del bando in tempi brevissimi”. A disposizione degli operatori del trasporto pubblico non di linea del Lazio ci sono complessivamente 8.800.000 €. Le domande andranno presentate entro il 29 giugno.