Coronavirus: arriva bonus per rider, colf e disoccupati. Ecco come richiederlo

Fuori dalla cassa integrazione e dalla copertura degli ammortizzatori sociali: sono migliaia le persone rimaste senza reddito a causa della crisi da Coronavirus. Tra loro colf, badanti, rider e disoccupati ma anche i tirocinanti.

Coronavirus, 40 milioni per colf, rider e disoccupati

E’ a queste categorie che è rivolto il piano “Nessuno escluso” della Regione Lazio che ha stanziato 40milioni di euro. “Il primo maggio, giorno legato alla protezione del lavoro, arriverà il bando” – ha annunciato l’assessore al Lavoro e alla Formazione, Claudio Di Berardino. Un avviso pubblico articolato su misure emergenziali di sostegno economico che dovranno rappresentare “un ponte verso il ritorno alla la vita professionale e formativa” per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia.

Contributo Regione Lazio: a chi è rivolto

Per l’erogazione del contributo è stata prevista una calendarizzazione, dal 4 all’8 maggio, suddivisa per categorie e occupazione. Cinque in tutto: Tirocinanti; Colf e badanti; Riders; Disoccupati e sospesi dal lavoro; Connettività studenti. Le domande dovranno essere presentate sulla piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it seguendo il giorno di riferimento indicato.

Il contributo per colf, badanti e tirocinanti

Da lunedì 4 maggio tutti i tirocinanti che – dal 23 febbraio 2020 – a causa dell’emergenza sanitaria hanno dovuto interrompere il proprio percorso formativo e di apprendistato potranno fare richiesta per ottenere un bonus di 600 euro.

Sono invece 4,2 i milioni sono stati stanziati per colf e badanti, le quali martedì 5 maggio potranno presentare domanda per ottenere un bonus che varia dai 300 ai 600 euro a seconda delle ore lavorative previste dal contratto.

Dalla Regione 1,6 milioni di euro per i rider

Per i rider è previsto un fondo di 1,6 milioni per assicurare l’acquisto di dispositivi di protezione per cercare di abbattere il rischio da contagio. Le domande potranno essere presentate il 6 maggio.

Bonus per disoccupati

Il maggior impegno economico, pari a 24milioni di euro, è stato rivolto a chi ha perso il lavoro o ha dovuto o si è visto sospendere la propria attività: dal 7 maggio al via le domande per ottenere il bonus di 600 euro per disoccupati o sospesi dal lavoro.

Studenti universitari: bonus per la connettività al tempo del Covid-19

L’ultimo giorno è rivolto agli studenti universitari che, l’8 maggio, potranno presentare domanda per ottenere un rimborso pari a 250 euro per aver dovuto acquistare strumentazione per il collegamento ad internet a partire dal 1 febbraio 2020.

“Abbiamo accolto la richiesta che era stata avanzata da moltissime persone in difficoltà, con lo scopo di offrire una boccata d’ossigeno ai cittadini e alle cittadine che stanno attraversando questo momento di forte crisi economica e sociale. Ora è importante ricostruire le basi per un futuro puntando alla ripresa e riorganizzando il lavoro facendoci trovare pronti” – ha commentato Marta Bonafoni, capogruppo della lista civica Zingaretti.

La Regione Lazio lavora a fase2

E in Regione Lazio, dove delle 65mila domande pervenute da parte delle aziende del territorio oltre 31 mila sono già state autorizzate e inviate all’Inps per la liquidazione, si guarda alle fasi successive all'emergenza: quelle della ripresa.

“Stiamo completando il lavoro sugli ammortizzatori sociali e per l'inizio di giugno faremo un punto per valutare il passaggio alla fase delle politiche attive. Al centro – ha assicurato Di Berardino - ci sarà la formazione, perché l'organizzazione del lavoro sta cambiando e dobbiamo farci trovare pronti”.