Coronavirus, Raggi: "Ne usciremo ma servono poteri speciali". Alle 19 un concerto dalle terrazze del Campidoglio

"Roma è la Città eterna, nei secoli ha resistito a tutto, ma credo che questa pandemia debba farci riflettere. Un virus è riuscito a fermare le economie mondiali. Certamente ne usciremo ma dovremo cambiare". Così la sindaca Virginia Raggi in un lungo post su facebook.

Cosa dovrà cambiare dopo l'emergenza coronavirus? "La politica, per puntare su alcuni temi fondamentali: sanità pubblica, scuola pubblica, trasporto pubblico. Perchè oggi si stanno accorgendo tutti che le politiche sulla sanità, un servizio essenziale e pubblico, sono state sbagliate e che servono medici infermieri e personale sanitario".

E ancora la prima cittadina torna sui poteri speciali per Roma Capitale. "Bisogna ripartire dalle città, che già oggi sono dei pilastri e continuano a erogare servizi ai cittadini anche durante questa crisi. Ora servono poteri speciali per poter spendere subito i miliardi di euro che il Governo sta stanziando: dobbiamo poter far partire velocemente i cantieri e non dopo anni". Raggi invoca una "semplificazione delle procedure" per far ripartire la città.

Poi l'annuncio ai romani per la giornata di Pasquetta. "Questo pomeriggio dalla terrazza del Campidoglio un omaggio a tutti coloro che lottano contro il coronavirus, un pensiero a tutti i nostri cari, un omaggio di Roma al mondo. Uno sguardo di fiducia nel futuro". L'appuntamento è alle 19 per un concerto dalla terrazza del Campidoglio in omaggio ai romani e all'Italia.

Ad esibirsi sarà Jacopo Mastrangelo, il giovane chitarrista che ha suonato dai tetti di piazza Navona in una Roma deserta. Il video sarà pubblicato oggi sul sito di Roma Capitale.

Jacopo Mastrangelo, classe 2001, durante l’emergenza coronavirus si è esibito con la sua chitarra sullo sfondo di Piazza Navona. I suoi video sono diventati virali: il più apprezzato e il più condiviso è quello in cui interpreta la colonna sonora del film "C’era una volta in America".

"Jacopo con le sue esibizioni ha emozionato tutti e sono molto felice di poterlo ospitare in Campidoglio. Dalla terrazza del Campidoglio vogliamo rendere omaggio a tutti coloro che lottano contro il coronavirus, un pensiero a tutti i nostri cari, un omaggio di Roma al mondo. Uno sguardo di fiducia nel futuro" commenta la sindaca.