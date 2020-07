Centri anziani, la Sindaca firma l’ordinanza: la riapertura sarà graduale

Sono stati chiusi a metà marzo, nel rispetto delle limitazioni imposte per contenere il nuovo Coronavirus. Da luglio però i Centri Sociali Anziani di Roma possono tornare ad accogliere i propri iscritti. In maniera graduale.

La progressiva riapertura

La Sindaca Raggi ha firmato l’ordinanza che prevede la riapertura dei centri, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Lazio con un provvedimento licenziato da Nicola Zingaretti il 26 maggio 2020. La ripresa dell'attività, nei centri sociali anziani, viene però vincolata al fatto che, prioritariamente, siano eseguiti i necessari interventi di sanificazione.

Le operazioni di sanificazione

Per garantire una frequentazione sicura da parte dei propri utenti, i centri anziani dovranno effettuare interventi di manutenzione ordinaria sugli spazi interni ed esterni. Saranno inoltre tenuti acquistare e mettere a disposizione i dispenser con l’ormai classico gel disinfettante. E non meno importante, dovranno effettuare la manutenzione dei filtri negli impianti di aria condizionata.

Aperture e chiusure

I centri anziani che non hanno la possibilità di garantire le operazioni di sanificazioni richieste, resteranno però chiusi. L'ordinanza prevede inoltre la riattivazione delle attività sociali e sociosanitarie, compresi i centri semiresidenziali per persone con disabilità, mentre restano chiusi i centri diurni e le strutture semiresidenziali in favore di persone anziane o affette da patologie croniche.