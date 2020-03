Coronavirus, adulti e bambini sulle sponde del Tevere. Burioni segnala e Raggi manda i vigili

I parchi ed i giardini pubblici sono stati chiusi. L’ordinanza che ne vietava l’accesso è diventata operativa già nella giornata di sabato 14. C’è qualcuno però che continua ad uscire, a dispetto della disposizioni governative che mirano a contenere il contagio del Covid-19.

La segnalazione di Burioni

“A Roma non hanno ancora capito bene la situazione" ha segnalato il virologo Roberto Burioni, postando su Twitter una foto delle sponde del Tevere. Sulla banchina si notano alcuni adulti e diversi bambini che giocano. Un comportamento che non sembra in linea con le prescrizioni contenute nel decreto emanato dal Premier Conte.

L'intervento della Sindaca

“Grazie della segnalazione: - ha risposto al Sindaca, sempre su Twitter, informando di aver - inviato sul posto due pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale”. Raggi ha aggiunto che i “Controlli sono intensificati ma serve collaborazione di tutti: stiamo a casa per evitare contagio. Usciamo solo se realmente necessario” ha ribadito la prima cittadina.

L'importanza di restare a casa

Già in mattinata la Sindaca aveva invitato i romani, nonostante la giornata di sole e la temperatura primaverile, a restarsene a casa. “In questo momento ogni sforzo, ogni singola rinuncia è fondamentale” aveva ricordato su facebook Virginia Raggi, appellandosi ai suoi concittadini. Evidentemente la richiesta, per i romani che si sono recati sulle sponde del Tevere, non ha fatto breccia. Ora però dovranno renderne conto agli agenti della Polizia locale.

