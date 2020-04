Coronavirus, distribuiti 45mila buoni spesa. Raggi: “Abbiamo dato risposta rapida”

Sono 45mila i buoni spesa distribuiti dal Comune di Roma alle famiglie in difficoltà nel pieno della crisi da Coronavirus. Una misura di sostegno straordinaria resa possibile dallo stanziamento di fondi da parte del Governo (15 milioni di euro), con 7 milioni arrivati anche dalla Regione Lazio.

Coronavirus, dal Comune 45mila buoni spesa

“Dopo pochi giorni dallo stanziamento da parte del Governo, abbiamo messo a punto strumenti innovativi per fare in modo che le famiglie potessero avere questo contributo il prima possibile, per acquistare beni di prima necessità, per portare un pasto in tavola. Altri Comuni italiani, decisamente più piccoli, hanno iniziato la distribuzione diverso tempo dopo e senza i numeri di Roma” – ha rivendicato la sindaca, Virginia Raggi.

Coronavirus, buoni spesa online e alle poste

“Dare una risposta rapida era ed è il nostro obiettivo. Per questo motivo abbiamo elaborato una procedura di domanda online e l’abbiamo resa il più semplice possibile” – ha scritto Raggi.

Un’erogazione, quella dei buoni spesa del comune, partita immediatamente in forma digitale, tramite un’applicazione per cellulari e, subito dopo, con la consegna a domicilio grazie agli agenti della Polizia Locale. Il Comune poi, “per rendere la consegna dei ticket ancora più veloce e capillare”, ha siglato un accordo con Poste Italiane grazie al quale è ora possibile ritirare i buoni cartacei anche presso gli uffici postali presenti sul territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, Raggi: “Supereremo questa crisi”

“Certamente non ci fermeremo e continueremo a distribuire i Buoni Spesa fino a esaurimento delle risorse disponibili. Continuiamo a lavorare su più livelli con l’obiettivo comune di dare un supporto tempestivo a coloro che stanno vivendo questa emergenza con più difficoltà. Sono sicura – ha concluso la Sindaca - che supereremo questa crisi così come la stiamo affrontando: insieme, con grande impegno e determinazione”.