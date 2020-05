Coronavirus, la giusta distanza la detta il braccialetto elettronico: lo provano 200 operai romani

Al lavoro con la certezza di mantenere la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro attraverso un braccialetto elettronico in grado di suonare o vibrare se ci si avvicina troppo al collega.

Il braccialetto elettronico che fa mantenere la distanza

Il Safety Bubble Device, distanziomentro ideato e realizzato dall’azienda marchigiana Vesta, in collaborazione con Zanini Consulting, entra in cantiere adottato dal Gruppo Fiorentini tra i dispositivi di protezione individuale dei propri operai. In due stabilimenti dell’azienda romana oltre 200 dipendenti impegnati nei settori dell’edilizia e dei prefabbricati indosseranno il dispositivo anti Covid per le distanze.

“Un device che ha ricevuto l’approvazione anche di sindacati e lavoratori. SBD opera, infatti, nel pieno rispetto della privacy, senza registrare nominativi o tracciare i percorsi di chi lo indossa” – ha specificato Simone Fedeli, legale rappresentante di Vesta, sottolineando l’attenzione posta alla tutela dei dati sensibili.

Safety Bubble Device registra le collisioni ma non segue le persone, “rispetta lo Statuto dei lavoratori e tutte le regole del Gdpr (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Solo in caso di richiesta da parte delle autorità di Pubblica Sicurezza, sarà possibile associare gli eventi alle singole persone interessate. “Questo per informare e agire a tutela della loro salute, qualora un dipendente segnalasse la positività al Covid o sintomi assimilabili”.

Coronavirus, braccialetto elettronico per operai: "Tuteliamo salute"

Con l’avvio della fase 2 e la ripartenza dei cantieri edili l’azienda romana in attività dal ’75 punta dunque sul distanziometro da polso. “In vista del ritorno al lavoro – ha spiegato Valeriano Fiorentini, direttore generale del Gruppo - abbiamo creato uno staff di consulenti anti Covid che ha lavorato insieme al nostro responsabile per la sicurezza. Sono state valutate tutte le procedure di sicurezza e tra queste c’è anche il braccialetto perché risponde all’esigenza di tutti di lavorare in sicurezza e serenità. Ne siamo certi: questo distanziometro garantirà una produzione più vicina ai livelli pre emergenza”.

La prima consegna di circa 200 device è prevista nei prossimi giorni: tra le procedure saranno previsti anche Safety Bubble Device in formato badge da consegnare all’ingresso a visitatori, ospiti, autisti per il carico e scarico, operai di ditte esterne per la manutenzione dei macchinari.

