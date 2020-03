Coronavirus, nei supermercati arrivano i pannelli a protezione delle cassiere

Le misure per il contenimento del contagio da Coronavirus chiudono negozi, centri commerciali e attività non essenziali. E’ blocco totale a Roma come in tutta Italia.

Coronavirus, a Roma supermercati aperti

Per consentire di fare la spesa nel pieno della pandemia da Covid-19 restano aperti supermercati, ipermercati, discount e negozi di alimentari. Tutti dovranno rispettare e far rispettare alla propria clientela i protocolli di sicurezza: addetti alla vendita, ai banchi e cassieri con mascherine e guanti; ingressi contingentati per evitare affollamento e consentire a tutti di rispettare quel metro necessario ad evitare eventuali contagi.

Tutti a casa quindi tranne i lavoratori del commercio che dal canto loro, tramite i sindacati, chiedono di essere tutelati.

Coronavirus, le barriere proteggono i cassieri

In tal senso si è mossa UniCoop Tirreno: nei punti vendita di Roma e nel Lazio sono arrivate mascherine e guanti monouso, piani straordinari di pulizia e igienizzazione, cartellonistica dedicata alle misure igienico sanitarie da rispettare e il potenziamento della vigilanza per supportare il personale dei vari negozi.

Non solo. La Coop, sollecitata dal sindacato Cobas, ha anche provveduto ad installare barriere in plexiglass per tutelare cassiere e cassieri: i lavoratori più a stretto contatto con la clientela.

I pannelli trasparenti sono già stati montati negli Ipermercati di Euroma2, Casilino e Colleferro. Entro la fine di questa settimana, così apprende RomaToday, saranno installati in tutti i punti vendita con insegna Coop.

Coronavirus, il sindacato Cobas: “Spesa una volta a settimana, rispettate lavoratori”

“La Coop ha risposto in modo positivo a buona parte delle richieste che avevamo inoltrato a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dei supermercati. L’arrivo delle barriere che proteggono cassiere e cassieri da eventuali secrezioni dei clienti è una vittoria di tutti quei lavoratori che oggi, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, sono impegnati a fornire un servizio essenziale al Paese. Lavoratori che – ha detto Francesco Iacovone del Cobas nazionale – vanno rispettati. L’invito è sempre quello di non affollare i supermercati, non c’è bisogno di fare la spesa una o più volte al giorno: fatela – l’invito del sindacalista – una volta alla settimana. In quelle attività ci sono lavoratori che hanno diritto alla salute, come tutti noi. L’obiettivo comune è quello di sconfiggere questo virus: stiamo a casa”.