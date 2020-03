Coronavirus, da Termini a Portuense bagni chimici nei parcheggi riservati ai taxi

Dalla stazione Termini a Portuense, passando per Prati e San Giovanni: nell’ambito delle misure adottate dal Campidoglio in relazione all’emergenza Coronavirus, è iniziata l’installazione dei bagni chimici presso i parcheggi riservati ai taxi e di fronte alle principali stazioni ferroviarie della città.

Coronavirus, da Termini a Prati bagni chimici per tassisti

“E’ importante che tutti i lavoratori impegnati in questo momento a garantire i servizi pubblici per la nostra città, abbiano il nostro massimo sostegno. Per questo abbiamo subito accolto la richiesta degli operatori taxi, una categoria che, pur essendo tra quelle più colpite dall’emergenza, sta dimostrando grande solidarietà e senso del dovere” – ha dichiarato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.



“Siamo felici di soddisfare una richiesta dei tassisti che, ricordo, si sono subito messi a disposizione della collettività per trasportare gratuitamente il personale sanitario presso gli ospedali o consegnare spese e medicinali a casa degli anziani: gesti di solidarietà importanti che meritano tutta la nostra ammirazione” - aggiunge l’assessore alla Città in movimento, Pietro Calabrese.



Una “piccola ma significativa” misura per il presidente della commissione mobilità , Enrico Stefàno. Un provvedimento che “testimonia l'attenzione di questa amministrazione alla categoria e a chi in questi difficili giorni è in prima linea e continua a svolgere il proprio lavoro al servizio degli altri”.

Coronavirus, ecco i bagni chimici per tassisti

I bagni chimici destinati ai tassisti sono stati installati a Stazione Termini (lato via Giolitti); Stazione Tiburtina; Stazione Ostiense e Stazione Trastevere. A -Porta Maggiore (copertura quadrante est); San Giovanni; Piazzale Marconi (copertura quadrante sud); Piazza Mazzini (copertura Prati e parte del quadrante nord); Largo Pugliese (copertura quadrante nord est); Piazza dei Giuochi Delfici (quadrante nord-ovest); Piazza Enrico Fermi (quadrante sud) e in via Portuense 292, per servizio h24 di trasporto gratuito medici Spallanzani.