Coronavirus, sui bus barriere anticontagio e anche in Atac arriva lo smartworking

Sugli autobus del trasporto pubblico compaiono catene in plastica con attaccato un divieto di accesso. Altrimenti far rispettare le misure di precauzione diventa un'impresa.

Per isolare l'area dell'autista dai passeggeri, come stabilito dalle regole dettate nelle scorse ore - "salire solo dalle porta posteriore" - vengono posizionate sui mezzi delle barriere anticontagio, catene bianche e rosse di quelle normalmente usate per delimitare le aree per ragioni di sicurezza.

Mentre sempre per a tutela dei lavoratori di via Prenestina arriva un'ultima comunicazione dal direttore del Personale: anche per i dirigenti sarà possibile lavorare da casa, praticare - dall'inglese - lo "smartworking", sulla base di progetti proposti dai responsabili delle Unità organizzative.

Per quanto riguarda invece i lavoratori che necessariamente devono operare dal loro ufficio, le entrate saranno scaglionate onde evitare la concentrazione di troppe persone nello stesso spazio, con la possibilità per i singoli di scegliere tra diverse finestre orarie.