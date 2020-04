Ama, in emergenza aumenti a tre dirigenti: "Un affronto. Per i lavoratori non si spendono soldi per le protezioni"

In piena emergenza coronavirus, quando i lavoratori chiedono tutele da settimane e le risorse a disposizione nelle casse pubbliche andrebbero centillinate, ecco che in Ama, l'azienda che gestisce i rifiuti di Roma Capitale, gli stipendi, per qualcuno, lievitano. Sono datate 23 marzo tre lettere che RomaToday ha potuto visionare, inviate dall'amministratore unico Stefano Zaghis a due quadri e a un dirigente della macrostruttura aziendale, per comunicare alcune importanti novità. Per loro è scattato da questo mese, con decorrenza retroattiva dal 1 febbraio, l'aumento in busta paga per il conferimento di nuovi incarichi.

Per la posizione più alta delle tre, la retribuzione annua lorda onnicomprensiva sale a 117mila euro da 100mila, aumento non comprensivo della parte variabile legata agli obiettivi aziendali e individuali. Un più 17mila euro totali per i prossimi 12 mesi. Anche per i due quadri aziendali, responsabili del Servizio logistica, flotta e contenitori e del Servizio impianti, la retribuzione lorda annua sale in un caso a 75mila euro, 16mila in più l'anno con aumento di 1.398 euro ogni mese, nell'altro si arriva sempre a 75mila euro lordi totali, circa 12mila in più l'anno, 1.003,90 euro in più al mese.

Parliamo di aumenti stabiliti da ordini di servizio dello scorso autunno ma arrivati questo mese in busta paga. Non si tratta di vere e proprie progressioni di carriera, chi era già quadro o dirigente rimane tale, ma di aumenti mirati, stabiliti tramite colloquio valutativo e senza passare per concorso pubblico. Una scelta legittima sul piano normativo ma già discutibile per un'azienda senza bilancio dal 2017, e ancor più contestabile in tempi di crisi, quando altre aziende partecipate hanno deciso di dare il buon esempio. In Atac il presidente Paolo Simioni ha invitato proprio i dirigenti a ridursi lo stipendio, cedendo la retribuzione di un giorno alla settimana ai dipendenti in cassa integrazione. Perché nel caso di Ama non congelare gli aumenti rinviandoli quanto meno a emergenza conclusa?

Su tutte le furie i sindacati di categoria. Per chi è impegnato da settimane in un braccio di ferro quotidiano con l'azienda per chiedere maggiori tutele dal coronavirus, gli aumenti in busta paga, legittimi o no, sono indigeribili. "È il momento meno opportuno e il modo meno opportuno. E non entro nel merito dei nomi, perché poi si rischia di mettere nel tritacarne quadri e dirigenti che fanno solo il proprio lavoro" commenta a RomaToday Natale Di Cola, segretario Cgil Roma e Lazio. "Per un'azienda che non riesce a spendere più di 20mila euro per sanificare le unità produttive e tutelare la salute degli operai, con i bilanci non approvati dal 2017 e gli incentivi bloccati da due anni, è un affronto intollerabile. Attendiamo la risposta della sindaca sulla nostra richiesta di chiarimento. Abbiamo già visto questo film. Oggi come ieri lo combatteremo nelle sedi appropriate".

Raggiunto telefonicamente da RomaToday, l'amministratore unico Stefano Zaghis non ha fornito risposte in merito.