Coronavirus, Calabrese: "Concordato Atac non è a rischio. Roma Capitale vicino ai dipendenti"

Il concordato preventivo di Atac andrà avanti senza problemi. A tranquillizzare dipendenti e azienda è l'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese. Nonostante l'emergenza coronavirus che ha ridotto drasticamente il servizio, e quindi gli introiti nelle casse della partecipata, e la richiesta di accesso alla cassa integrazione per 4mila dipendenti, il piano di salvataggio aziendale, avviato nel 2017 per salvare la partecipata dal default, "non è in alcun modo a rischio".

"L’emergenza ci ha imposto di ridurre il servizio di trasporto pubblico, in linea con le disposizioni del Governo e della Regione Lazio - assicura Calabrese - non sono previste riduzioni ulteriori e quando si tornerà gradualmente alla normalità, anche il trasporto pubblico riprenderà regolarmente". E "Roma Capitale, da parte sua, farà la propria parte per sostenere Atac e i suoi dipendenti".

L'allerta per la tenuta economica dell'azienda, e quindi anche per le azioni da mettere in campo a tutela dei suoi dipendenti, i sindacati a seguito della notizia dell'attivazione del Fondo bilaterale di solidarietà per la retribuzione dei lavoratori. E anche dall'opposizione i toni sono duri.

"Abbiamo chiesto la riunione urgente delle commissioni Mobilità e Bilancio con la presenza degli assessori Pietro Calabrese e Gianni Lemmetti - dichiarano dal gruppo Pd capitolino - purtroppo ad oggi non abbiamo avuto ancora risposte dai presidenti M5S dellle rispettive commissioni consiliari. Ribadiamo la necessità e l’urgenza di conoscere l’impatto complessivo che le misure adottate da ATAC avranno sui livelli occupazionali dell'azienda e sull’intero sistema economico del territorio interessato".

