Coronavirus, Ama sanifica mezzi e uffici: per il personale smart working e distanze

Ama contro la diffusione del Coronavirus. La Municipalizzata sta proseguendo a ciclo continuo le misure di massima protezione e contrasto dal rischio di diffusione del virus Covid 19 in tutte le proprie sedi e sui mezzi che devono circolare in città per garantire i servizi di pulizia e raccolta rifiuti essenziali per i cittadini.

Coronavirus, sanificazione per stabilimenti e sedi di Ama

Negli ambienti di lavoro, nei locali e nelle aree comuni di tutte le strutture che costituiscono il patrimonio aziendale, sia operative sia amministrative, sono stati programmati e si stanno correntemente effettuando interventi mirati di sanificazione straordinaria, con mezzi dedicati e sostanze specifiche, a cui si affianca l’intensificazione delle consuete attività quotidiane di pulizia.

“Già dalla prima settimana di marzo, sono scattati interventi di sanificazione presso gli stabilimenti di Rocca Cencia, Salario, Ponte Malnome, Romagnoli e Tor Pagnotta (con relative autorimesse e officine), presso gli impianti di compostaggio di Maccarese e selezione di Pomezia/Laurentina, presso le aree adibite a trasbordo rifiuti del Laurentino e Saxa Rubra e presso le officine decentrate di piazza Bottero (Ostia), viale Palmiro Togliatti, Verano, vicolo Savini e via dell’Ateneo Salesiano” – ha fatto sapere Ama in una nota.

Le operazioni interessano anche tutte le 55 sedi territoriali di zona dislocate nei diversi quadranti cittadini. Il ciclo di sanificazioni riguarda poi le sedi direzionali Ama di via Calderon de La Barca e via Mosca, gli uffici Ta.Ri. (attualmente chiusi al pubblico) di via Capo d’Africa e via Amenduni, gli uffici amministrativi e i locali di servizio dei Cimiteri Capitolini. “In ogni singola sede, produttiva, amministrativa o di corporate, vengono sottoposte a trattamento sanificante tutte le aree di lavoro interessate da flusso e permanenza di dipendenti come uffici, sale riunioni, spogliatoi, bagni, pese, portinerie, aree trasbordo, piazzali, interno officine, magazzini e viali di transito”.

In più, in considerazione dell’emergenza sanitaria, Ama ha poi disposto l’intensificazione delle pulizie quotidiane, attraverso l’utilizzo di prodotti igienizzanti, dei rivestimenti, delle pareti, delle pavimentazioni, degli arredi e delle suppellettili all’interno di tutti i locali lavorativi.

Contro il Covid-19, mezzi Ama sanificati

Operazioni di sanificazione vengono effettuate anche all’interno delle cabine di tutti i veicoli in forza alla flotta aziendale sia pesanti (compattatori adibiti alla raccolta, macchine operatrici degli impianti e trasbordi, ecc.) sia leggeri (spazzatrici, mezzi a vasca, furgoni, auto di servizio, ecc). “Tutti i mezzi operativi sono ulteriormente igienizzati, ad ogni cambio turno, mediante l’utilizzo di un apposito kit di disinfezione fornito in dotazione ai lavoratori in servizio”.

Coronavirus, per dipendenti Ama lavoro agile e distanze

Oltre a igienizzazione di mezzi e ambienti, per ridurre la presenza e l’assembramento dei dipendenti l’azienda, impegnata a favorire al massimo il lavoro agile tra gli impiegati, ha predisposto varie misure volte ad assicurare il distanziamento interpersonale. “A tale scopo – ha fatto sapere Ama - i preposti territoriali sono incaricati di scaglionare la presa di servizio del personale operativo in turno garantendo attacchi e stacchi a distanza di 30 minuti l’uno dall’altro, provvedendo poi a limitare i tempi di sosta e ad assicurare la ventilazione all’interno delle aree comuni”.