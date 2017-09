Turismo, cresce il Convention bureau. Meloni: "Nuovi congressi per rilanciare il settore"

"Sono molto contento che la famiglia di soggetti e imprese che costituiscono il Convention Bureau Roma e del Lazio continui a crescere. Con le adesioni annunciate oggi di Aeroporti di Roma, della Nuvola e del Palazzo dei Congressi, di Fiera di Roma e Coni Servizi, solo per citarne alcuni, i soci e i partner che compongono l’organismo di promozione congressuale hanno raggiunto quota 86". Lo dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale Adriano Meloni.



"Diamo quindi il benvenuto ai nuovi attori di questa squadra. Si tratta di un rafforzamento della strategia complessiva del sistema turistico romano che ci consentirà di esprimere un potenziale di attrazione maggiore a livello internazionale. Fin dalla nascita, abbiamo sostenuto il progetto di un organismo che consentisse di dare una programmazione di lungo respiro al settore dell’ospitalità congressuale. In questi giorni si stanno concretizzando i primi importanti progetti, progetti che vedono l’Amministrazione capitolina coinvolta attivamente e che porteranno turismo qualificato nella città nei prossimi mesi" continua.



"Il turismo congressuale è un segmento fondamentale, che si coniuga perfettamente con la sostenibilità e con l’obiettivo condiviso di aumentare la permanenza media di turisti e visitatori in città" conclude.