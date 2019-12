Casa, pubblicato il bando per l'erogazone del contributo all'affitto per il 2019

E’ stato pubblicato sul sito di Roma Capitale il bando per l’erogazione del contributo all’affitto per l'annualità 2019. Dal 2 gennaio al 28 febbraio 2020 i cittadini che hanno diritto alla misura di sostegno potranno presentare la domanda al dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative nelle modalità previste. Il contributo economico "viene erogato dal Comune ai soggetti beneficiari presenti nella graduatoria definitiva dopo la ripartizione, da parte della Regione Lazio, dell’apposito fondo regionale", spiega nella nota il Campidoglio.

Chi avanza la domanda deve avere la residenza a Roma, nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione e non avere a disposizione altri alloggi "adeguati alle esigenze del nucleo familiare". Per il 2019 non deve beneficiare di "altri sostegni finalizzati al pagamento del canone di locazione" da parte di altri enti ed "essere in regola con il pagamento del canone di locazione".

Infine, il reddito Isee del nucleo familiare non deve essere superiore a 14mila euro rispetto al quale il canone di locazione abbia un'incidenza superiore al 24 per cento. In caso di reddito zero o inferiore al canone di locazione, si legge ancora nel bando, "occorre presentare una certificazione dei Servizi Sociali attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento".

Il canone massimo che potrà essere erogato è pari a 3mila e 98 euro all'anno e verrà calcolato sull’importo del canone annuo effettivamente versato.