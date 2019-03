Scale (im)mobili, Atac scioglie il contratto con la ditta di manutenzione. Raggi: "Chi è responsabile deve pagare"

E' stato risolto il contratto con il fornitore della manutenzione degli impianti nelle stazioni della metropolitana "per gravi e inconfutabili ragioni". Lo fa sapere Atac, in merito alle chiusure delle tre stazioni della metro A - Repubblica, Barberini, Spagna - in seguito ai disservizi sulle scale mobili.

"Verso la controparte si valutano altre azioni, anche di natura risarcitoria" comunica l'azienda. Che ancora però non scioglie la riserva sulle tempistiche previste per la riapertura. "Atac è impegnata su diversi fronti per ridurre al massimo la chiusura delle tre stazioni centrali della metro A".

E ancora: "L'azienda sta lavorando per riaprire la stazione Spagna, la cui chiusura è stata determinata dalla decisione del responsabile degli impianti, intervenuta dopo il sequestro disposto dalla magistratura degli impianti di Barberini, di fermare le scale mobili presenti che sono della stessa tipologia di Barberini. Anche la chiusura della stazione Spagna è stata determinata dalla circostanza che nelle stazioni non ci sono scale fisse".

Alla risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice, Atac comunica che i tecnici responsabili degli impianti di traslazione hanno rimesso l'incarico. "La decisione di rimettere l'incarico, a norma di legge, non avrà effetto prima di 90 giorni, durante i quali verranno trovate tutte le opportune soluzioni".

Commenta sul suo profilo Facebook la sindaca Virginia Raggi. "Ho chiesto ad Atac di procedere in tal senso, perché se c’è un responsabile del blocco di queste fermate è giusto che paghi". E ancora, in riferimento a un'intervista rilasciata dal responsabile della ditta Del Vecchio di Napoli: "Sostiene che la colpa dei guasti è dei passeggeri. Siamo all'assurdo. Queste parole mi indignano come sindaca e come cittadina, e indignano tutti. Ma come si può pensare di dire cose del genere? Il proprietario dell'impresa arriva a dire che i guasti sarebbero provocati dai trolley dei passeggeri che si incastrano tra i gradini. Ma stiamo scherzando?

Capiremo come è stata fatta la manutenzione. Non è possibile addossare le responsabilità a cittadini e turisti con scuse a dir poco fantasiose. È inaccettabile".