Regione Lazio, arriva il rapporto di Standard & Poor’s. Zingaretti: “Conti in ordine”

E’ soddisfatto il governatore del Lazio del report rilasciato da Standard & Poor’s sui conti della Regione. Secondo l’agenzia statunitense, è confermato il rating fissato a “BBB-“. Stabile quindi, rispetto al giudizio sul debito dell’Italia.

LA VALUTAZIONE - “Nel report che riguarda la Regione Lazio, l’agenzia americana evidenzia il forte sostegno ricevuto dal governo centrale in termini di liquidità che ha consentito di abbassare l’alto livello del disavanzo regionale e migliorare le performance economiche – si legge in una nota della Regione - S&P fa notare anche il buon controllo della spesa da parte della macchina amministrativa che ha permesso di rispettare il pareggio di bilancio già a partire dal 2015”.

IL COMMENTO - “Le prospettive sul rating per i prossimi mesi restano ‘stabili’ a supporto della continuità delle misure e strategie economiche messe in campo dall’amministrazione per compensare l’indebitamento finanziario” si legge sempre nella nota della Regione. La notizia è stata commentata dal presidente Nicola Zingaretti. “Conferma di Standard&Poor’s sui conti in ordine – si legge sul suo profilo Twitter - è altra buona notizia per il Lazio. Sembrava impossibile, ce l’abbiamo fatta”.