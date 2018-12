Rifiuti, Conte: "Commissariare Roma? Una provocazione, Raggi non si sottrae"

"L'emergenza rifiuti è seguita, la sindaca Raggi non si sottra e quindi" parlare di commissariamento "la considero una provocazione". Ne è convinto il premier Giuseppe Conte che alla conferenza stampa di fine anno ha risposto in questo modo a una domanda su un eventuale commissariamento della giunta Raggi per l'emergenza rifiuti. "Sicuramente quello dei rifiuti è un problema per Roma. La questione riguarda la Regione di concerto con l'amministrazione comunale e non direttamente il governo ma il ministro dell'Ambiente (Sergio Costa, ndr) è a disposizione per intervenire, un ministro che è particolarmente sensibile a tutti i roghi compreso l'ultimo qui a Roma".

In quanto alla strada che la Capitale dovrebbe intraprendere in merito agli impianti ha affermato: "Non sono contrario ideologicamente" ai termovalorizzatori ma "concretamente, per fare una gara passerebbero degli anni: è più proficuo sin da ora indirizzare la nostra azione verso la realizzazione dell'economia circolare" ha affermato.

Non solo rifiuti. Il premier del governo gialloverde ha risposto anche a domande sul possibile intervento dell'esercito per risolvere il problema delle buche nella Capitale. "Andrei molto cauto" ha risposto. "Non possiamo mortificare le forze armate, dove si annidano alte competenze. E' stata concepita come ipotesi emergenziale residuale, sicuramente bisogna lavorare per realizzare risultati anche più visibili dalla comunità locale e internazionale".

Sullo Stadio della Roma Conte appoggia l'operato della Giunta Raggi: "E' un importante progetto infrastrutturale e ritengo che i progetti importanti, se ben costruiti, diano sempre un valore aggiunto alla comunita' in cui si inseriscono. La riformulazione del progetto che ha fatto la giunta Raggi l'ha migliorato, e' un progetto all'avanguardia".

Preferisce il giallo o il verde nel suo governo a trazione Lega-M5S? "Il mio colore? Il giallorosso, sono della Roma" ha risposto.