Grillini spaccati, salta il Consiglio: niente voto alla delibera su partecipate. "Rischio danno erariale"

La maggioranza M5s non supera la prova natalizia. Oggi, lunedì 30 dicembre, per l'ultimo Consiglio comunale del 2019, i grillini non sono riusciti a garantire il numero legale. Troppi assenti e solo 22 consiglieri sugli scranni al quarto e ultimo appello. La seduta quindi non è mai partita. Difficile infatti che sia l'opposizione a scegliere di fare da stampella per assicurare i numeri, se la forza di governo non è in grado di farlo da sola. Eppure l'ordine del giorno era di quelli importanti. Al voto, con scadenza al 31 dicembre, la proposta di delibera 118 passata in giunta capitolina il 20 dicembre, su stato dei conti e progetti futuri per le aziende partecipate del Campidoglio.

Una fotografia dei conti attuali e razionalizzazioni da mettere in atto entro il 2021 per le aziende che erogano i servizi pubblici locali e cosiddetti "strumentali" e a sostegno dell'attività dell'aministrazione (24 in totale tra società in house, controllate, partecipazioni dirette e indirette). Ama, Atac, Multiservizi, Roma Metropolitane, Zetema, 280 pagine di relazioni tecniche e schede di bilancio contenenti per ognuna i relativi piani di intervento. Da votare, stabilisce la normativa, entro il 31 dicembre dell'anno corrente. Cosa accade adesso?

Il Comune rischia il danno erariale

Come comunicato dal Segretariato generale durante la conferenza dei capigruppo riunita dopo la seduta mai avviata, il Comune rischia fino a 500mila euro di multa per danno erariale. Potrebbe procedere la Corte dei Conti. Questo perché, come recita l'articolo 35 comma 3 del Regolamento comunale, l'Assemblea non può essere convocata in linea teorica per domani, martedì 31 dicembre, essendo un pre-festivo. Slitta quindi al 2 gennaio con lo stesso ordine del giorno, quando però la dead line sarà già stata sforata.

Le polemiche dalle opposizioni

"Per casi urgenti è prevista la possibilità di derogare al Regolamento d'aula - spiega a RomaToday il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi - e di fronte a un'ipotesi di danno erariale in capigruppo abbiamo richiesto di convocare il consiglio per domani, ma dal M5s hanno detto no. Si va al 2". Sul punto è intervenuto anche il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni: "Se a seguito della mancata approvazione della delibera ci saranno delle sanzioni per l’Ente la responsabilità sarà totalmente in capo al Sindaco ed alla sua maggioranza". Stessi toni anche dal capogruppo della Lega Maurizio Politi: "Il consiglio andava convocato il 31. Noi eravamo disponibili. Per colpa del loro lassismo si rischia anche il danno erariale. Sono una maggioranza ridicola, non hanno i numeri per governare".

Le spaccature in maggioranza

Già, perché da una parte i tempi erano già più che stretti. La proposta di delibera è arrivata in commissione Bilancio per il parere di rito solo questa mattina, per approdare in aula Giulio Cesare pochi minuti dopo. Dall'altra si è aggiunta la mancanza, oggi, di consiglieri in aula. Tra gli assenti le "dissidenti" Simona Ficcardi e Monica Montella, a conferma delle spaccature permanenti e sempre più profonde nella maggioranza M5s, dai dissidi sulla questione rifiuti e la realizzazione di una discarica sul territorio, alle ultime dimissioni del consigliere Nello Angelucci, in polemica con i tagli alle voci di bilancio legate alle Politiche sociali. Insomma, fratture che non sembrano ricomporsi nemmeno tra un regalo e un panettone.