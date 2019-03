Primo Consiglio post De Vito, bufera dalle opposizioni: "Raggi dimettiti e libera Roma"

E' un consiglio infuocato quello che riapre i lavori dell'aula dopo lo stallo post arresto dell'ex presidente d'aula Marcello De Vito. Raggi interviene (qui il discorso integrale) interrotta dai cori di protesta delle opposizioni, che dagli scranni e dal pubblico - dove siedono per l'occasioni diversi esponenti dem e di Fratelli d'Italia - urlano all'unisono: "Raggi dimettiti".

Prendono parola uno dopo l'altro i capigruppo. Con discorsi duri, che mettono davanti Raggi a tutti i punti interrogativi della macchina politico-amministrativa che aspettano risposte. Dall'assessore all'Ambiente ancora da sostituire a un mese dall'addio di Pinuccia Montanari, alla questione Ama, con il cda da nominare, il bilancio da approvare e il caos sul fronte degli impianti Tmb.

"Siamo di fronte - tuona il capogruppo Pd Antongiulio Pelonzi - a una palese incapacità di governo della sindaca e della Giunta, faccio un appello a tutta l'Aula ad andare incontro al grido di una città che sta morendo". Segue Svetlana Celli, della lista civica Roma Torna Roma: "Delle promesse fatte oggi neppure un risultato. Neppure il coraggio da questa maggioranza di eleggere un nuovo presidente dell'Aula. Evitiamo altri imbarazzi alle istituzioni. La sindaca si dimetta e liberi Roma".

E ancora Stefano Fassina, di Sinistra X Roma: "Quelli del passato erano cattivi? I cittadini lo avevano capito, li hanno mandati a casa e hanno eletto voi, ma adesso sono passati tre anni e qui abbiamo bisogno di capire come far uscire la città da questa situazione che è sempre più insostenibile".

"Discorso debole e retorico" quello di Raggi per il capogruppo della Lega Maurizio Politi. "Ci saremmo aspettati iniziative sulla città, invece niente. Noi, dalla nostra, stiamo predisponendo una bozza di programma di governo della città. Roma ha bisogno di risposte serie e subito".

Agli attacchi delle minoranze replicano i consiglieri grillini: "La maggioranza c'è ed è compatta, dico subito alle opposizioni che noi non molliamo" ha detto il capogruppo M5s Giuliano Pacetti. "Abbiamo ancora tanto da fare per Roma e ci batteremo per completare il lavoro che abbiamo iniziato". "Dall'inizio di questa seduta dobbiamo subire la corrida e i cori in Aula" ha commentato poi il consigliere M5s Andrea Coia. "Il regolamento non lo prevede, non si può continuare così con questo tifo da stadio. Non mi sembra rispettoso. Sono prevaricazioni antidemocratiche".