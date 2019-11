Da Campidoglio sì a nuova rete idrica di via Ardeatina: le condotte attese da dieci anni

La Giunta Capitolina ha detto sì al progetto definitivo per l’ampliamento e completamento della rete idrica in zona Ardeatina.

L’intervento, atteso dagli abitanti del quadrante da dieci anni, prevede la realizzazione di un tratto di 4 km di condotte idriche lungo via Ardeatina, via di Tor Pagnotta, via di Torricola e via del Centro del Bivio.

Nuova rete idrica per via Ardeatina

I lavori rientrano nella programmazione 2018-2019 del servizio idrico integrato, avranno una durata di 18 mesi per un costo complessivo di 2.607.190 euro.

“Il completamento della rete idrica in zona Ardeatina è molto importante perché porterà l’acqua nelle case di molti cittadini. Il risultato che abbiamo raggiunto, con l’approvazione in Giunta, arriva dopo più di dieci anni di attesa e grazie alla determinazione e all’impegno costante dell’Amministrazione” – ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Condotte idriche per Ardeatina e Tor Pagnotta: il progetto

Il progetto sarà realizzato da Acea Ato2, sotto la supervisione del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana (Simu), e prevede il prolungamento di 1 chilometro della condotta su via di Tor Pagnotta fino a quella esistente, una tubazione di 2,2 chilometri su via Ardeatina a partire dal collegamento con via Andrea Millevoi fino all’incrocio con via delle Cornacchiole e l’installazione di un tratto breve di circa 80 metri su via di Torricola.

L’intervento comprende anche la realizzazione di una conduttura di 700 metri a via Centro del Bivio per dotare i 300 abitanti di una rete idrica con 45 allacci, che si aggiunge alle fognature già esistenti.

L’assessora Meleo: “Acqua potabile bene primario”

“L’acqua potabile è un bene primario – ha sottolineato l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo – è come tale deve essere garantito a tutti i cittadini. Il Dipartimento Simu ha seguito la vicenda in questi anni con il progetto realizzato da Acea, un grande lavoro portato a termine con la delibera in Giunta, che consente di risolvere il problema di approvvigionamento di acqua per le famiglie di quel quadrante”.

“Tale intervento è stato affrontato in più sedute e seguito dalla Commissione Capitolina Lavori Pubblici perché è importante per i cittadini del quadrante Bel Poggio, Casal Bicocca, Tor Pagnotta che attendono da un decennio” – ha commentato la presidente della Commissione Lavori Pubblici, Alessandra Agnello, dicendosi soddisfatta per la dichiarazione di pubblica utilità da parte della Giunta che permetterà ad Acea di prolungare la rete idrica Ardeatina – Torricola anche su via di Tor Pagnotta.