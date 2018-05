Atac, grana condizionatori. Gli autisti: "Scarsa manutenzione, ma non ci possiamo fermare"

L'ondata di caldo che ha trascinato la capitale in un clima da piena estate ha fatto scattare l'allarme condizionatori sui bus. A sollevare il problema è il consiglio unitario aziendale dell'Atac, che riunisce le rappresentanze sindacali: "Anche quest'anno ci ritroviamo a denunciare la scarsa preparazione d'intervento con cui l'azienda si è adoperata per fronteggiare il problema dei climatizzatori presenti sul parco vetture in esercizio di bus, tram e filobus" il contenuto di una comunicazione che è stata inviata ai vertici della municipalizzata, all'assessora alla Mobilità, Linda Meleo, e alla prefetta di Roma, Paola Basilone.

Un problema non da poco dal momento che, per i sindacati, "il non funzionamento, o mal funzionamento, di tale impianto può generare un microclima invivibile all'interno della stessa che può essere causa d'improvvisi malori per il conducente e per l'utenza".

A pesare sulle condizioni di esercizio, secondo quanto messo in luce, "le disposizioni impartite alla Centrale Operativa" che non permetterebbero una tempestiva sostituzione del mezzo in caso di malfunzionamento. "Questa procedura rischia di mettere in serio pericolo la salute dei dipendenti e dei cittadini utenti". L'invito è di "rivedere le disposizioni impartite" adottando "la procedura da noi suggerita e applicata negli anni passati": il conducente segnala il guasto alla centrale operativa la quale invia una vettura in sostituzione. Conclude il documento: "Diffidiamo l'azienda dall'inviare in piazza, come vettura di sostituzione, veicoli dove non sia provato il funzionamento del sistema di climatizzazione".