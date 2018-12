Concordato Atac, al via l'assemblea dei creditori: la decisione entro l'8 gennaio

8 gennaio. Una data da segnare sul calendario per Atac. Una dead line entro la quale l'assemblea dei creditori, che si riunirà a partire da domani, dovrà stabilire se aderire o meno al piano concordatario presentato dall'azienda. Il piano di rientro da un debito da 1,4 miliardi di euro che in estate ha ottenuto il voto positivo sia del Tribunale fallimentare sia della Procura.

Il piano

Il programma di rientro dal debito prevede di pagare 150 milioni di euro dei creditori privilegiati entro il 2019 e il 30% del credito chirografaro entro il 2022. Inoltre Atac mira a sanare le perdite con la crescita dei chilometri percorsi grazie all'incremento della flotta di bus e dei ricavi da bigliettazione. Altro strumento previsto è la messa a reddito di 4 ex rimesse Atac ormai dismesse, che due mesi fa sono state date in affitto ad una società che organizza eventi.

L'assemblea dei creditori

Sulla base di questo piano da domani, e nei 20 giorni successivi, i vari creditori dell'azienda romana di trasporto saranno chiamati ad esprimersi se accettare o meno. Si parla di circa 1.200 creditori chirografari, tra banche e società varie fino a player ed enti locali come Trenitalia, Cotral o Regione Lazio e Cotral. Non votare equivale ad esprimere un voto negativo. I creditori potranno votare nell'aula Occorsio del Tribunale di piazzale Clodio, via PEC o via raccomandata.

"Importante votare"

"E' importante che tutti i creditori votino" le parole del presidente e ad di Atac Paolo Simioni nel corso della conferenza stampa di presentazione dei bus elettrici. "Perché il non voto è considerato un voto contrario". Poi ha aggiunto: "Ci sarà probabilmente un risultato netto positivo a fine anno. Per la prima volta Atac copre con il suo margine operativo lordo gli ammortamenti".