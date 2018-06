Il concordato Atac incassa il primo via libera: parere favorevole della Procura

Il concordato preventivo di Atac incassa il primo via libera. Il piano per sollevare l’azienda capitolina da un debito di 1,4 miliardi di euro ha ottenuto il parere positivo della Procura. Il documento è stato depositato ieri dal procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli e dai pm Stefano Fava e Giorgio Orano ai giudici del Tribunale fallimentare che nelle prossime settimane, forse già entro i primi giorni di luglio, si esprimeranno in merito.

Le oltre mille pagine di integrazioni apportate dall’azienda capitolina, depositate il 30 maggio scorso dal presidente e amministratore delegato Paolo Simioni, hanno superato l’esame.

Ma a portare i giudici ad un parere positivo sono state considerazioni di carattere più complessivo: meglio tentare di salvare Atac con la strada del concordato preventivo in continuità che rischiare il fallimento o l’amministrazione straordinaria. Uno scenario, quello del concordato, che per Piazzale Clodio presenta meno criticità soprattutto se si considera che la municipalizzata dà lavoro a oltre 11 mila dipendenti e, soprattutto, fornisce un servizio essenziale per Roma.

Ora si attende la posizione del tribunale fallimentare. Poi la parola passerà ai creditori. A pesare è certamente la decisione del Campidoglio di mettersi in fondo alla lista dei creditori. Con una delibera, il 23 maggio scorso l’Aula ha infatti dato l’ok affinché, in sede di concordato, vengano soddisfatti prima i creditori ordinari e i fornitori dell'azienda, "in precedenza rispetto al Comune di Roma", si legge nel documento.

Dal Campidoglio non arrivano commenti ufficiali. Solo il consigliere capitolino Pietro Calabrese scrive su Facebook: "Concordato Atac - primo passaggio in Procura ok. A breve anche l'omologazione del Piano Industriale. 'Il fallimento con amministrazione controllata (commissariamento) era uno scenario peggiore'. Chissà ora cosa urleranno quei gran scienziati del Pd".