Concordato Atac, dalla Procura arriva parere favorevole

Parere favorevole. Così la Procura di Roma si è espressa in merito al concordato preventivo in continuità presentato nelle scorse settimane da Atac. Secondo il procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli e i sostituti Stefano Fava e Giorgio Orano, è preferibile la continuità aziendale ad un possibile fallimento o all’avvio dell’iter per l’amministrazione controllata dell'azienda.

La municipalizzata capitolina oltre a fornire il trasporto pubblico alla capitale, dà lavoro a oltre 11 mila dipendenti. Il concordato è stata la strada scelta per uscire da un debito che pesa 1,4 miliardi di euro. Il via libera di oggi è arrivato dopo che il 30 maggio scorso il presidente e amministratore delegato Paolo Simioni ha depositato oltre mille pagine con le integrazioni al piano industriale in risposta alle osservazioni negative avanzate dai giudici in merito al piano industriale che gli era stato sottoposto a gennaio.