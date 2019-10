Auchan-Conad, il futuro dei lavoratori è incerto: il 30 ottobre sciopero nazionale

"Conad. Persone trattate come cose". E' questo il grande striscione che i lavoratori dei supermermercati hanno srotolato sulla scalinata di Trinità dei Monti in occasione della giornata di mobilitazione indetta per accendere i riflettori sul futuro dei dipendenti di Auchan, il colosso della grande distribuzione di recente acquisito da Conad.

Conad acquisisce Auchan: passaggio ad alta tensione

Una maxi operazione che sul suolo romano coinvolge 42 punti vendita Sma e 4 Ipermercati Auchan per un totale di 2mila lavoratori. Una transizione difficile e ad alta tensione: ad oggi appena la metà dei punti vendita ha cambiato insegna e il passaggio alla nuova proprietà sembra essere sicuro solamente per 600 lavoratori.

"Cosa ne sarà del resto?" - si chiedono i sindacati.

Tanti gli incontri tra la nuova proprietà e le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascta Cisl e Uiltucs a livello nazionale per cercare di tutelare la salvaguardia occupazionale, il mantenimento dei diritti individuali e collettivi, organizzazione del lavoro e agibilità sindacale. Fumata nera su tutti i fronti.

Conad-Auchan, i sindacati: "Lavoratori nell'incertezza"

"Nessuna chiarezza è stata usata nei confronti dei lavoratori sin da quando, questa operazione è iniziata lo scorso maggio, dove Conad durante un incontro al Mise aveva annunciato l’acquisizione di Auchan Retail attraverso la società 'Bdc' partecipata al 51% da Conad e dal finanziere Raffaele Mincione. Ad oggi Conad - ha spiegato Stefano Diociaiuti, segretario generale Fisascta Cisl Roma e Rieti - non ha presentato alcun piano industriale nè dato certezza sulle future condizioni contrattuali di lavoro che rischiano di far entrare le lavoratrici e i lavoratori nel mondo del precariato con l’applicazione di contratti esternalizzati e stagionalizzati in quanto la realtà Conad affida alcuni punti vendita a società esterne".

Una vertenza la Auchan-Conad, che si aggiunge a quelle di Mercatone Uno e Opel a Fiumicino, "che asfalta in operazioni industriali i diritti dei lavoratori che ormai non hanno alcun peso. Realtà - aggiunge Diociaiuti - in cui prima si effettuano scelte aziendali e poi si tiene conto delle tante famiglie coinvolte".

Auchan-Conad: sciopero 30 ottobre

Così i lavoratori non ci stanno a vivere nell'incertezza e, dopo lo sciopero di lunedì 14 ottobre, con tanto di sit in a Montecitorio e flash mob a piazza di Spagna, rilanciano la lotta: mercoledì 30 ottobre sarà sciopero nei supermercati Sma, Simply e Auchan.

“Questa è un’operazione commerciale che non può prescindere dal lavoro di tutte le persone che sono all’interno dei punti vendita. Non possiamo tiraci indietro, dobbiamo arrivare al 30 tutti quanti uniti per una grande manifestazione davanti al MISE”.