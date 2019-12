Rifiuti, altro che "riciclona": nella classifica di Legambiente Roma è all'ultimo posto

Anche il dossier di Legambiente certifica il fallimento di Roma: la percentuale di rifiuti differenziati nella Capitale è il più basso del Lazio. E' scritto nel dossier annuale dei Comuni ricicloni 2019 presentato questa mattina durante il Terzo Ecoforum di Legambiente Lazio, a Roma nelle sale dell’Hotel Quirinale, con il contributo della Regione Lazio. Nel complesso sono buoni i dati regionali, la differenziata sull'intero territorio sale al 47%, ma se non fosse per il dato romano sarebbe al 53.

In totale sono 127 i Comuni ricicloni, più 41% rispetto allo scorso anno. Ecco il podio: Vallinfreda (provincia di Roma) 83,9%, Norma (provincia di Latina) 83,6%, Canepina (provincia di Viterbo) 82,7%. Fiumicino è il comune con più tonnellate di differenziata, Paliano (provincia di Frosinone) vince tra i Plastic Free. Tra le provincie miglior salto in avanti per quella di Rieti, ultimo posto, appunto, Roma, trascinata dai dati cittadini. Il dossier, lo ricordiamo, analizza lo stato di avanzamento delle buone pratiche dell’economia circolare, la quantità di Comuni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata, il numero di Comuni Plastic Free dove si producono meno di 10 kg/abitante all’anno di rifiuti in plastic, i Comuni Rifiuti Free quelli cioè dove vengono prodotti meno di 75 kg/abitante all’anno di indifferenziato. Fonte dei dati ARPA Lazio e nuovo catasto rifiuti ISPRA su raccolta 2018.

Buone notizie per il Lazio: sono ben 127 i Comuni Ricicloni 2019 (+41 rispetto allo scorso anno) oltre un terzo di tutti i Comuni. Salgono anche i Comuni premiati come Plastic Free arrivando a 13 (erano 9 nella passata edizione) e i Comuni Rifiuti Free quest’anno 18 (erano 14 un anno fa). Di conseguenza sale la percentuale totale di differenziata regionale che arriva al 47,3% (dal 45,5%) e senza il dato negativo di Roma la percentuale è addirittura del 53%. Roma Capitale è infatti la peggior provincia, ferma al 46,4% trascinata in basso dai numeri peggiorati della Capitale dove la percentuale scende per la prima volta nella storia, dal 43,2% all’attuale 42,9%.

"Il numero di Comuni Ricicloni nella nostra regione, aumenta come mai prima d’ora, e grazie a tutte queste amministrazioni virtuose il Lazio può fare passi da gigante verso una sana gestione del ciclo dei rifiuti e verso l’economia circolare - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - per la quale servono però tutti gli impianti per la gestione delle frazioni differenziate, a partire dall’organico. Il podio dei migliori dimostra quanto bene si possa fare nella piccola grande Italia dei piccoli Comuni, e il numero notevole di Comuni grandi racconta che si può far benissimo in contesti molto complessi. Tutti i dati sono in netto miglioramento ma su tutti pesano gli scarsi risultati della differenziata a Roma che, con l’ultimo peggioramento è una palla al piede per le performance di tutta la regione: la sua è diventata l’ultima delle provincie per la differenziata e senza un dato così negativo della Capitale, l’intera Regione avrebbe superato ampiamente il cinquanta per cento di differenziata. Questi numeri raccontano in maniera incontrovertibile il fallimento totale dell’amministrazione romana sui rifiuti: senza differenziata, senza prospettive di miglioramento, senza alcun impianto per la gestione delle frazioni e con tutti i rifiuti prodotti, esportati in impianti di altri territori, con un peso ambientale assurdo per il trasporto e per la ricaduta ingiusta su altre collettività. Oggi però vogliamo festeggiare i risultati ottenuti dai cittadini del Lazio, insieme alle aziende, alle associazioni e agli enti pubblici portatori di una sana rivoluzione verso l’economia circolare".

Il numero di amministrazioni che hanno attuato la Tariffa Puntuale nel Lazio è ancora basso: la Regione ha posto già nel 2016, per legge, l’obbligo al passaggio da TARI a TARIP entro il 2020, ma sono un numero irrisorio i Comuni che, dopo un primo finanziamento, stanno adempiendo al passaggio. "Chiediamo alla Regione di sostenere ancor di più le amministrazioni in questo passaggio fondamentale, una norma sacrosanta deve trovare la sua realizzazione reale: oggi che abbiamo notizie così positive sulla percentuale di differenziata, sul numero di buone pratiche e anche sulla diffusione di impianti indispensabili alla gestione delle frazioni, a partire da quella organica, bisogna porre un’attività forte e concreta perché a fine dell’anno prossimo possa essere attuato veramente il principio chi inquina paga, con l’applicazione della tariffa puntuale".

La replica di Ama e la guerra di numeri

In serata la replica di Ama ai dati forniti da Legambiente. "Si evidenzia che, con oltre 760mila tonnellate annue di materiali avviati a riciclo (dato del 2018), Roma da sola contribuisce a oltre il 50% del quantitativo complessivo di raccolta differenziata di tutta la Regione Lazio". E ancora "la raccolta differenziata dei rifiuti nella Capitale ha registrato nel corso dell’ultimo anno un incremento dell’1,7%, raggiungendo nel mese di ottobre 2019 il 45,7%, con punte del 46,7% raggiunte a maggio/giugno scorsi (prima delle note criticità, non dipendenti da Ama, sugli sbocchi negli impianti di destinazione terzi che hanno portato alla prima Ordinanza della Regione)".