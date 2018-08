Attività extrascolastiche e offerta formativa: protocollo triennale tra Campidoglio e Miur

Rafforzare la programmazione e la gestione dell'offerta formativa. Sostenere attività di contrasto all'evasione scolastica e alla povertà educativa. Garantire un approccio sinergico riguardo i dati sulle iscrizioni nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie. Con questi obiettivi Roma Capitale e l’ Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Miur) hanno siglato un protocollo di intesa della durata di tre anni.

Come fa sapere il Campidoglio in una nota, verranno stipulati appositi protocolli operativi per individuare modalità condivise di utilizzo delle aule in orario extrascolastico, sia da parte dei municipi capitolini che delle direzioni scolastiche. Anche la gestione degli spazi esterni, come cortili e giardini, sarà materia di apposite intese. È prevista inoltre la condivisione delle modalità gestionali dei fondi comunali dedicati alla piccola manutenzione.

Non solo. Grazie al protocollo verranno elaborati anche interventi mirati, in coordinamento tra le due parti, per implementare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, tramite opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di competenze e titoli di studio. Per valorizzare ed accrescere i servizi educativi e scolastici attraverso l'ampliamento del tempo scuola e dell'utilizzo delle risorse patrimoniali e strumentali anche oltre l'orario scolastico saranno condivisi e programmati progetti .

"Con questo Protocollo abbiamo gettato le basi per un forte avanzamento delle politiche educative e scolastiche, soprattutto in termini di programmazione e organizzazione” commenta l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre. “Grazie ai raccordi sinergici tra istituzioni si apre un nuovo capitolo per la condivisione delle informazioni, che garantirà azioni e scelte sempre più aderenti ai bisogni delle famiglie”.